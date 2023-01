El granadino Saiko, la gran promesa de la música urbana, debuta en directo en Córdoba

La Sala M100 acoge este sábado el debut en Córdoba del artista granadino Saiko, la más firme promesa de la música urbana española. Al menos esa es la opinión que tiene el que ha sido artista revelación de 2022, el canario Quevedo, que ha advertido públicamente en el programa de Ibai Llanos de que el trapero granadino será el nombre más potente de la escena este año. La fecha de este sábado en Córdoba es la única cita andaluza de Saiko dentro de su gira Polaris.

Con 20 años, Saiko es cantante, compositor y productor y una de las promesas del género urbano español, caracterizado por su gran versatilidad y sonido propio. Empezó en el mundo de la música con 14 años de edad rapeando y continuó junto a su hermano con el duo Wido y Saiko hasta 2019. Saiko siguió trabajando en perfeccionar su música y su estilo hasta que en 2020 comenzó su carrera de manera solitaria sorprendiendo con su visión y su sonido.

Ese mismo año comenzó a trabajar con La mano de oro su actual manager. En 2021 Saiko sacó canciones como Confía , Humedad o Guaraná (17:44 pm) que le dieron mucha exposición y respeto de gran parte del género español y con las que empezó a encontrar su personalidad dentro de la música. A día de hoy, Saiko cuenta con miles de seguidores y ha colaborado con importantes artistas como JC Reyes, Quevedo, Lola Indigo o Alejo.

En la música de Saiko confluyen dos vertientes, un trap más agresivo fruto de los raperos americanos y un reguetón más meloso con el que no ha parado de innovar, fusionándolo con varios géneros. Tanto es así que Feid, uno de los artistas colombianos más exitosos, ha contado con él para el preshow de su gira por Estados Unidos.

De hecho, el granadino aterrizará en Córdoba tras su gira por América. Lo hará este sábado, en la Sala M100, a partir de las 20:00, y con casi todas las entradas vendidas.

