La Fiesta del Cine regresa en junio con descuentos a los cines de Córdoba

Del 3 al 6 de junio, las tres salas de cine de Córdoba capital y los multicines de Lucena acogerán una nueva edición de la Fiesta del Cine, que volverá a ofrecer descuentos en la entrada. Por el momento, estos cuatro cines están adheridos a este evento, según figura en la web del mismo.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzará el miércoles 29 de mayo por Internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los más de 315 cines que se han adherido hasta la fecha.

No es necesario, no obstante, acreditarse. Desde la edición del pasado año se eliminó esta condición y ya es totalmente libre. Durante estos cuatro días, el precio de cada entrada será de 3,5 euros, aunque la compra por internet o en los cajeros de los cines estará sujeta a las condiciones de cada plataforma, pudiendo llevar suplementos. Además, durante la Fiesta del Cine no puede hacerse uso de tarjetas como el carnet joven o el de la tercera edad. El que sí podrá utilizarse será el Bono Cultural Joven.

En la capital, los tres cines -El Tablero, Axion y Guadalquivir- se han adherido, conformando un total de 35 salas. De la provincia, sólo se han sumado los cines de Artesiete Lucena, que engloba siete salas. Fuera, por el momento, se han quedado los Multicines de Puente Genil.

Toda la información de la Fiesta del Cine ya está disponible en www.fiestadelcine.com y en sus perfiles en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter.