Estos son los ganadores del XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba

El jurado del XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba ha decidido que los ganadores de esta edición son Rafa del Calli en el cante (por mayoría) y Juan Tomás de la Molía, en el baile (por unanimidad).

Asimismo, tras la pertinente deliberación, se decidió dejar desierto, por mayoría, el premio de guitarra de la presente edición.

Rafa del Calli (Córdoba, 1993) pertenece a una familia de estirpe de cantaores. Hijo del cantaor José Antonio Plantón “El Calli”. Activo desde 2014, ha participado en diferentes festivales, teatros, espectáculos y peñas de renombre como la gira de despedida de Serranito en Córdoba en 2021. Entre sus premios más destacados, cabe recordar el primer premio Cayetano Muriel “Niño de Cabra” del certamen Jóvenes Flamencos de Córdoba y el segundo premio del III Certamen del Premio Agustín Gómez de Flamenco del Ateneo de Córdoba, ambos en 2014. En 2020, fue finalista del concurso nacional de Antonio Mairena.

El bailaor Juan Tomás de la Molía nació el 23 de febrero del 2000 en Trebujena, Cádiz. A los 6 años comenzó a recibir clases de baile y en el 2007 ya debutó junto a Carmen Cortés en los Jardines de Sabatini de Madrid, llevándose una sonora ovación. Desde entonces, su trayectoria, unida a la formación en la academia sevillana de José Galván o en la Fundación Cristina Heeren, no ha cesado, alzándose con premios tan

importantes como el del Concurso Andaluz de Jóvenes Talentos, el concurso de baile internacional de La Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco o el concurso Flamenco Puro del festival de Jerez. En 2022, estrena su primer espectáculo en solitario y comienza a formar parte del elenco del Ballet Flamenco de Andalucía.

Los concursantes premiados actuarán en la Gala Final que tendrá lugar en el Gran Teatro de Córdoba este sábado, 26 de noviembre, a las 20:00 horas, acto en cuyo transcurso tendrá lugar la entrega de premios a los dos ganadores (11.000 euros y diploma), así como a los concursantes finalistas (3.000 euros y diploma). El precio de las localidades va de 7 a 18 euros.

