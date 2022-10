India Martínez será Lorca en un espectáculo dirigido por Carlos Saura

La cantante cordobesa India Martínez, artista con una gran trayectoria artística consolidada y reconocida nacional e internacionalmente y ganadora del premio Goya a la Mejor Canción Original en 2015, debuta como actriz en Lorca enamorado, un gran espectáculo global en el que interpretará y cantará, acompañada en escena por otros actores y músicos.

El director Carlos Saura ha querido que, de forma excepcional, sea una mujer la que interprete el papel del poeta granadino, pues su mensaje es universal y atemporal. El espectáculo ha sido presentado este viernes en el Ateneo de Madrid.

La obra se estrenará en el Cartuja Center, el teatro sevillano, en enero del 2023. Las entradas ya están a la venta en El Corte Inglés a partir de 30 euros.

Saura ha asegurado que la obra forma parte de una colaboración con el novelista y dramaturgo Natalio Grueso. El espectáculo aún no está culminado, ha detallado. India Martínez estará acompañada en el escenario por los actores Eulalia Ramón y Alberto Amarilla.

El espectáculo se preestrenará en Sevilla y ya hay fechas cerradas en Málaga, Avilés y Madrid. En el Teatro Infanta Isabel de Madrid están previstas varias sesiones, entre el 1 de febrero y el 19 de marzo.

