Los hermanos Trueba con 'El olvido que seremos' reinan en el cine de verano

El olvido que seremos (Fernando Trueba)

Cine Delicias. Martes 13. 22 h. Función única.

Coliseo de San Andrés. Miércoles 14 y jueves 15. 22 h. Función única.

Fernando Trueba firma esta película colombiana. El olvido que seremos es una novela de Héctor Abad Faciolince que cuenta la historia de su padre, un destacado médico y activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado y violento de los años 70.

A Abad Faciolince, el actor Javier Cámara le recordaba mucho a su padre y como el intérprete había rodado la serie Narcos en Colombia se convirtió de forma natural en el protagonista de este filme, seleccionado como candidato a los Oscar por Colombia.

Cámara da vida magistralmente al doctor, padre de familia preocupado tanto por sus hijos como por los niños de clases menos favorecidas. Con un reparto que completan Juan Pablo Urrego, Nicolás Reyes Cano y Patricia Tamayo, la cinta, ha sido galardonada con el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana.

David Trueba firma el guión de la adaptación de este relato íntimo que prácticamente desde su publicación, el libro se convirtió en un bestseller que ha vendido más de 300.000 copias en todo el mundo y que ha sido traducido a más de doce lenguas y vendido a más de 20 países.

La película fue seleccionada por el Festival de Cine de Cannes 2020 en su sección Oficial y como película de clausura, fuera de concurso en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián.

Sentimental (Cesc Gay)

Cine Fuenseca. Martes 13 y miércoles 14. 22'15 h. Función única.

Javier Cámara también protagoniza esta comedia ácida junto a Belén Cuesta, Griselda Siciliani y Alberto San Juan. Basada en la obra teatral Los vecinos de arriba del realizador Cesc Gay, fueron los propios vecinos del director y sus ruidos los que le dieron la percha para desarrollar esta historia.

Julio (Javier Cámara) y Ana (Griselda Siciliani) hace más de quince años que están juntos. Forman una pareja que ya no se mira ni se toca, y que ha hecho del combate diario la esencia de su relación.

Esta noche Ana ha invitado a casa a sus vecinos del piso de arriba, Salva (Alberto San Juan) y Laura (Belén Cuesta), una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos “ruidos” se han convertido en una molestia para Julio y Ana...¿o quizás en un estímulo? Los vecinos de arriba les harán una inusual y sorprendente propuesta que convertirá la velada en una experiencia excesiva y catártica para los cuatro.

Los EE.UU. contra Billie Holliday (Lee Daniels )

Cine Delicias. Miércoles 14 y jueves 15. 22'15 h. Función única.

Tras ganar el Globo de Oro, Andra Day recibió una nominación al Oscar como Mejor Actriz Protagonista por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, una estatuilla que acabó en las manos de la favorita a conseguirlo este año, la actriz Frances McDormand. La cantante interpreta a la legendaria estrella del jazz Billie Holiday y cómo la fama, sus adicciones y el amor afectaron a su vida y su carrera.

La película, basada en el aclamado bestseller del New York Times de 2015 Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs, de Johann Hari. Además, el guion está coescrito por Suzan-Lori Parks, la primera mujer afroamericana en recibir el Premio Pulitzer

La historia planea en torno a la legendaria Billie Holiday, una de las mejores intérpretes de jazz de todos los tiempos, quien pasó la mayor parte de su carrera siendo adorada por sus fans alrededor del globo. Todo mientras el Departamento Federal de Narcóticos de Estados Unidos la fijó como objetivo mediante una operación encubierta liderada por el Agente Federal Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), con quien Billie había tenido un tumultuoso romance.

Otra ronda (Thomas Vinterberg)

Coliseo de San Andrés. Martes 13. 22'15 h. Función única.

Cine Fuenseca. Jueves 15. 22'15 h. Función única.

La última ganadora del Oscar al mejor filme de habla no inglesa es un drama sobre cuatro amigos profesores de instituto que empiezan a beber en su trabajo para ir a tono. La película, que no paró de cosechar premios desde su estreno en el festival de San Sebastián, donde el cuarteto protagonista, comandado por Mads Mikkelsen, se llevó la Concha de Plata a la mejor interpretación masculina.

Tanto en los galardones del cine europeo, donde también conquistó varios premios, como en su discurso tras recoger el Oscar, el director recordó que estuvo a punto a abandonar Otra ronda tras la muerte de su hija, fallecida durante la preproducción de la película, en la que incluso iba a actuar —sus compañeros de clase aparecen en pantalla—, pero que decidió continuar para honrarla.

Estructurada como las fases de una borrachera, la aventura de sus protagonistas en principio parece divertida, sobre todo gracias a la ligereza y el ritmo que imprime el director, aunque, como en un cuento moral, el espectador sabe que esa ilusión de falsa felicidad terminará por desmoronarse, porque el camino que han iniciado los protagonistas no lleva a nada bueno.

En el fondo, la película de Vinterberg trata sobre sentirse vivo y sobre las distintas maneras que uno elige para alcanzarlo. De manera artificial, a través de la bebida, o de forma auténtica, asumiendo el dolor y la derrota.