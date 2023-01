Un cordobés (de verdad) en el palacio (de mentira) de Los Pedroches de la gran serie de TVE

“1913. El mundo entero está al borde del abismo, pero hay remansos de paz aislados de los conflictos. Como el Palacio La Promesa, en el valle de Los Pedroches, propiedad de los Marqueses de Luján, uno de los mayores terratenientes del país”. Así arranca la sinopsis de La Promesa, la gran serie de Televisión Española que se estrenó este jueves y que tiene una curiosa relación con Córdoba.

La serie, una especie de Downton Abbey a la española, se refiere a un palacio imaginario en la comarca del norte de la provincia de Córdoba que además es propiedad de unos marqueses que tampoco existen. Al contrario, el palacio en el que se ha rodado la serie es propiedad de Tamara Falcó, heredera del marqués de Griñón. En Los Pedroches no existe un edificio así, ni en el fondo ni en la forma, ni tampoco consta un marquesado de esas dimensiones.

Pero la serie sí que cuenta con cordobeses. Uno de los actores del elenco es Rafa de Vera, que interpreta al sargento Conrado Funes, “un sabueso de primera”, como él mismo señala a través de sus redes sociales en las que da las gracias a todo el equipo y a los productores por contar con él.

La serie se emite de lunes a viernes a la hora de la sobremesa, de 16:30 a 17:30, llamada a heredar las audiencias y tendencias de otras series históricas similares también producidas por Televisión Española y dirigidas al mismo público generalista.

La Promesa es una serie dirigida por Miguel Conde, Javier Pulido, Eva Bermúdez y Alberto Pernet, y producida por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Alberto Báez.

El Rincón es el nombre real de la finca y Tamara lo heredó de su padre, el Marqués de Griñón, después de que este muriera de coronavirus en los primeros días de la pandemia.

Se trata de una fortaleza del siglo XIX situada en Madrid, en Aldea del Fresno. En sus más de 150 años de historia el palacete ha visto desfilar por allí a diferentes miembros de la realeza, de hecho Alfonso XIII organizaba allí cacerías y se sabe que, tanto el rey emérito, como Felipe VI se han alojado allí.

