El agosto de las representaciones populares: de 'La Vaquera' a 'Fuenteovejuna'

Este jueves arranca el agosto de las representaciones populares en la provincia de Córdoba. Los vecinos de Hinojosa del Duque se convierten, por unos días, en los protagonistas de su propia historia. Este jueves, se cambian su ropa de civil y estrenan la de protagonistas de La vaquera de la Finojosa. En total, más de 200 personas dan vida a los protagonistas de una historia que tiene como punto de partida la serranilla homónima del Marqués de Santillana y que vuelve tras varios años sin realizarse.

Hinojosa del Duque se convierte así en el punto de partida de un mes de agosto de grandes representaciones que tienen a tres pueblos como protagonistas, la propia Hinojosa del Duque, Benamejí y Fuente Obejuna. Y que llenan las calles de sus municipios de vecinos y también de turistas y espectadores interesados en conocer un poco más de la historia popular cordobesa.

La vaquera de la Finojosa arranca este jueves y se representará hasta el domingo. Está dirigida por Pedro Calvo y contará con la dirección musical de Miguel Cerro, quien dirige a la tuna hinojoseña y a la banda del municipio. En cuanto al vestuario, ha sido confeccionado en los talleres artesanales existentes en Hinojosa y es obra del diseñador Francisco Tamaral.

Entre las novedades de este año está la introducción de un 'videomapping' durante algunas escenas, dotando a la obra de mayor dinamismo y efectismo. En esta edición se suman, además, nuevas escenas vinculadas con las tradiciones locales, la gastronomía y devociones populares. La octava edición será un homenaje al autor del texto, Paco Benítez.

El viernes llegará el turno de La duquesa de Benamejí, otra representación popular en este pequeño municipio de la Subbética. En este caso, 120 vecinos darán vida a una historia que se representará en la plaza de toros del municipio. Se trata de una historia escrita por los hermanos Machado.

“Dios guarde a la buena gente”. Estos versos volverán a inundar la villa de Fuente Obejuna para representar del 18 al 23 de agosto próximo la obra teatral más representada del Siglo de Oro Español, escrita por Lope de Vega: Fuenteovejuna.

Con las entradas ya a la venta para una nueva edición de la obra, el municipio cordobés se vuelca con esta representación que ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural. La villa de Fuente Obejuna mantendrá viva la llama de la antorcha que enarbolaron aquellos valerosos hombres y mujeres de la localidad, la noche del 23 al 24 de abril del año 1476, levantándose en armas contra el Comendador Mayor de la Orden de Calatrava Fernán Gómez de Guzmán y dándole muerte.

La representación teatral popular ha recibido reconocimientos como el de la Escuela Superior de arte Dramático de Córdoba, el premio a “Córdoba escena” del Patronato de Turismo de Córdoba, el premio a “Promoción y dinamización del Turismo, entre otros. La Junta de Andalucía reconoció también a la ciudadanía de Fuente Obejuna por su trabajo altruista y afanoso de poner en escena año tras año su representación.

