La coreografía 'prenatal' de Sol León, en el nuevo espectáculo de la Compañía Nacional de Danza

La Compañía Nacional de Danza (CND) presenta los días 3, 4 y 5 de octubre en el Teatro Real de Madrid un programa único en el que participarán cinco iconos de la danza: Jirí Kylián, Nacho Duato, Paul Lightfoot, Andrea Schermoly y la cordobesa Sol León.

Será un espectáculo formado por cuatro números distintos, con el que la CND inaugurará la temporada de danza del Teatro Real. Con músicas e inspiraciones diversas, las recreaciones de los distintos momentos coreográficos constituirán el gran preludio de un programa, que culminará con la interpretación de Bella Figura, la obra maestra de Kylián de 1995.

En el caso de la coreógrafa cordobesa, flamante Premio Nacional de Danza en 2021, recupera una obra muy especial: Sad Case, una creación que data del año 1998 cuando la artista estaba embarazada de siete meses de su hija. En Sad Case, estrenada por primera vez en el Lucent Danstheater de la Haya el 7 de febrero de 1998, León suma su aliento coreográfico al del creador holandés Paul Lightfoot.

Sad Case es uno de los principales pilares de la obra de León y Lightfoot e incluye “movimientos sorprendentes y terrenales sobre la música mexicana de mambo, que muestran una continua búsqueda de la tensión entre los momentos satíricos y los clásicos”.

La música es Música de Dámaso Pérez Prado (1916-1989), Alberto Domínguez (1906-1975), Ernesto Lecuona (1895-1963), Ray Barretto (1929-2006), Trío Los Panchos.

Sol León

Sol León nació en Córdoba y terminó sus estudios de danza en la escuela del Ballet Nacional en Madrid. En 1987 entró a formar parte de la compañía Nederlands Dans Theater II en la Haya (Holanda), bajo la dirección de Arlette van Boven. En 1989 pasó a la compañía titular, Nederlands Dans Theater I e intervino, como bailarina, en muchas creaciones de reconocidos coreógrafos como Jirí Kylián, Hans van Manen, Mats Ek, Ohad Naharin, entre otros, hasta que se retiró como intérprete en el 2003.

En 1989, León inició una de las trayectorias más prolíficas de la creación coreográfica dentro de esta agrupación holandesa. Para esta compañía ha creado hasta la fecha más de cuarenta trabajos, algunos de ellos, 'The Bard of Avon' (1989), primera obra estrenada en el NDT II, 'Seconds' (1992), 'Subject to Change' (2003), 'Silent Screen' (2005) y 'Skipping over damaged area' (2011).

Sus coreografías han recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellas el Benois de la Danse en 2005, por su pieza 'Signing Off' (2003). Desde 2002, Sol León es coreógrafa residente y asesora artística de la compañía.