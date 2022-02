El Teatro Góngora programa 'Maruja, asesina de mosquitos, ratas, torturadores y verdugos'

El espectáculo 'Maruja, asesina de mosquitos, ratas, torturadores y verdugos' vuelve al Teatro Góngora de Córdoba el próximo 9 de marzo, después del éxito de público de su estreno en 2018. La obra, programada como un homenaje a las mujeres que cuidan en el 8M Día Internacional de la Mujer, es una de las producciones de la compañía cordobesa Efímera Teatro sobre un texto original de Miguel Palacios.

Según ha indicado la compañía en una nota, la obra convierte la realidad de las amas de casa en un espectáculo sólido, poético, hilarante y liberador de la mano del director artístico y dramaturgo Carlos Alonso e interpretado íntegramente por la actriz Irene Lázaro.

En el espectáculo, la actriz Irene Lázaro, encarnada en Maruja, irá despojándose de los que la rodean y la atormentan a diario, con la única compañía de los zumbidos de un mosquito que la increpa y una voz procedente de la televisión. Maruja acumula tensiones que le provocan unas ganas extremas de acabar con toda su familia, una sensación que se palpa en el ambiente y que será capaz de remover al público de sus asientos.

Para la única interprete de esta obra, Irene Lázaro, --que además de actriz, es productora de la obra y experta en Pedagogía de la Expresión Corporal de la Universidad de Córdoba (UCO)-- esta obra "es un homenaje a las personas que trabajan a tiempo completo y a las que nadie reconoce su labor. Maruja vive angustiada en una realidad insoportable y un día explota frente al espectador en una tragedia delirante".

