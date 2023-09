Teatro Avanti cumple la mayoría de edad con una temporada llena de novedades y con el deseo de atraer a jóvenes

Teatro Avanti arranca su temporada. Al igual que los alumnos que regresan a las aulas, los dramaturgos y profesores de este teatro comienzan un nuevo curso marcado por una efeméride muy especial: su mayoría de edad. Hace 18 años que Avanti empezó a ofrecer en Córdoba otra alternativa cultural para todos los públicos, convirtiéndose en toda una institución en la capital.

Año tras año, este teatro presenta una programación variada para todos los públicos: desde el infantil hasta el adulto, pasando por los jóvenes. Precisamente son estos sobre los que Avanti hará especial hincapié durante toda la temporada con el objetivo de atraerlos al teatro. Tal y como ha señalado el director de esta institución, Francisco Santofimia, cuando los niños empiezan a cumplir los 12 años “dejan de venir al teatro”, por lo que Avanti busca darle una vuelta de tuerca a esta situación.

Para ello, durante la temporada habrá varios shows de monologuistas muy conocidos en redes sociales, como son Paula Púa, Manu Partida o Guelmi. También habrá espacio para el público adulto y para el infantil, como los espectáculos El gato con botas o Aladín y la lámpara maravillosa. Este finde, Avanti inaugurará la temporada con un trabajo de flamenco y danza, titulado Flamencas, que irá acompañado de una conferencia sobre las mujeres referentes para la creación de esta pieza. Se trata de visibilizar a aquéllas que han pasado desapercibidas en los libros pero cuyo papel es muy relevante.

El domingo será el turno del público familiar con Gori Gori, un viaje a través de las emociones protagonizado por Mingo, un niño que un día va a casa de su abuelo pero ve que ya no está. Durante la obra, Mingo viajará al cielo, escarbará en las profundidades de la tierra y se enfrentará a personajes terribles para comprender el sentido de la mujer y el de la vida.

Junto a la programación, que se actualiza cada semana, Avanti celebrará sus tradicionales Festival de Títeres, la Muestra de Teatro Aficionado, Avantelón e Imagilusión, que, entre otros espectáculos, contará con uno de hipnosis.

Otro de los pilares de Avanti es el crear cultura, no sólo ofrecerla. Por ello, durante este año continuarán sus escuelas de música, danza, expresión y teatro, que en 2022 dieron formación a unos 400 alumnos. Las previsiones de Santofimia es que el número para este año sea similar, ya que las matrículas ya rozan esta cifra.

Por otro lado, el proyecto Becas Solidarias, iniciativa destinada a apoyar a jóvenes talentos y comunidades desfavorecidas en riesgo de exclusión social, vivirá su segundo año tras el éxito de la primera edición, en la que participaron cinco jóvenes. El incremento del presupuesto gracias a la apuesta de Avanti, Rahi Electricidad y la asociación canaria Mojo de Caña ha permitido que las becas para esta temporada ascienda a 15.

Y como gran novedad para este año, Avanti ofrece Baby Ballet, una iniciativa que busca, a través de la danza y el movimiento, que los niños de entre 15 meses y tres años exploren un mundo emocionante mientras aprenden a expresar sus sentimientos.

Esta escuela estará dirigida por Clara López Santiago, la directora pedagógica y artística y profesora de danza en la escuela de danza y expresión de Avanti desde 2012. Durante una hora a la semana, los jueves de 18:00 a 19:00, los bebés y niños disfrutarán jugando, conociendo de esta manera el ritmo, la musicalidad, la coordinación psicomotriz, así como su propio cuerpo y las emociones. El precio de esta escuela de 39 euros y el curso se extiende desde octubre a junio.

