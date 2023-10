Propuestas para este finde: Festival Internacional de Juegos, concierto de Quevedo y salón del manga

Festival Internacional de Juegos de Córdoba

La cita más destacada de este finde nos lleva hasta el Palacio de la Merced, donde desde este jueves y hasta el domingo se celebra el Festival Internacional de Juegos, el mayor evento lúdico de España dedicado a los juegos de mesa, participativo y con carácter abierto al público y a toda la ciudadanía, organizado por la asociación Jugamos Todos.

El festival contará con 28 stands, 50 editoriales y más de 1.000 juegos de mesa, y el horario será el siguiente: este viernes, de 15:00 a 01:00, este sábado, de 12:00 a 2:00; y el domingo se podrá visitar de 11:00 a 19:00. El sábado, a las 11:00, se llevará a cabo la entrega de premios y se otorgarán varios reconocimientos como el de la 16ª edición del Premio Internacional de Fotografía Lúdica, el Premio Malacitano al Juego Infantil 2023, el Premio JT@-Prensa, el Premio Jugamos Tod@s 2023 a la autoría española y el Premio JdA al Juego de mesa del Año.

Concierto de Quevedo, en Pozoblanco

Otro foco de atención de la agenda cultural estará en el recinto ferial de Pozoblanco, donde este viernes actuará el artista Quevedo. Presentará su trabajo Donde quiere estar, con sesiones como Music Sessións #52 (canción que fue una de las más escuchadas de 2022). Interpretará además otros temas ya conocidos como Quédate, Punto G, Vista al mar, Piel de Cordero o Ahora y siempre.

Llega a Córdoba la zarzuela 'La Corte del Faraón'

La compañía sevillana de zarzuela representará la zarzuela La Corte del Faraón, con libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios y música de Vicente Lleó, este sábado sobre el escenario del Gran Teatro de Córdoba.

La obra es de carácter humorístico y está ambientada en Egipto y sus referencias musicales la convierten en algunos momentos en una parodia de Aida de Verdi. El elenco está formado por solistas, cantantes y orquesta sinfónica de importante renombre nacional como se puede observar en la ficha artística. Las ediciones musical y teatral, tanto de fondo de partituras como del libreto de dramaturgia, serán realizadas por las directoras musical y de escena, guardando un respeto artístico a la tradición interpretativa de la obra y de sus autores originales.

'Los Despiertos' o la historia de tres barrenderos nocturnos

Durante la jornada del sábado, también en el Gran Teatro, se podrá ver la obra Los Despiertos, escrita y dirigida por José Troncoso, e interpretada Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rallo. En esta obra, los protagonistas son tres barrenderos que viven con el horario cambiado al de una sociedad que los ignora por el simple hecho de que están y cumplen su trabajo. Si no lo hicieran y al amanecer las calles aparecieran hasta arriba de basura, sería cuando se les echaría en falta. La vida de estos tres hombres es dormir mientras otros ensucian y trabajar mientras todos duermen, y cuando el sol los avisa, vuelven a sus casas.

Salón del manga y videojuegos, en Cabra

El Centro de Apoyo al Desarrollo, la Innovación y el Emprendimiento (ADIE) de Cabra acogerá este sábado la quinta edición del Salón del Manga, los Videojuegos y la Cultura Alternativa, Cabra Go, en horario de 11:00 a 21:00. La cita contará con la presencia de Pablo Domínguez, actor de doblaje que pone la voz al personaje de Goku en Dragonball. Además, lo recaudado a través de la venta de entradas irás destinado a la ONG Infancia Solidaria.

Flamenco

La Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba organiza para este sábado en el Teatro Góngora la vigésimo sexta edición de Cordobán Flamenco, un certamen que reconoce a artistas consagrados a la vez que impulsa a los nuevos valores. En esta edición, el Cordobán Flamenco se entregará a la peña flamenca Agustín Fernández, de Pozoblanco, y la Insignia de Oro, al cantaor Antonio García Gómez El Califa. En la gala, presentada por Laura Caballero, actuarán Esther Merino, Lucía Leiva y Manuel Gavilán Hijo, al cante; Laura Santamaría y su grupo, al baile; y Niño Seve, David Navarro y Antonio Contíñez, al toque.

Por otro lado, Café Cantante dirá adiós este sábado a la Posada del Potro con el recital flamenco de la bailaora Sonia Monje, que comenzará a las 20:30.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde en Córdoba las siguientes películas: La isla de los amores y 20.000 especies de abejas (este viernes a las 18:00 y a las 20:30, respectivamente) y Evangelion 1.01. You are (not) alone y Pequeña flor (este sábado a las 18:00 y a las 20:30, respectivamente).