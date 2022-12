El finde cultural se vive en los teatros de Córdoba

La historia de la conquista de América es un relato lleno de épica, sangre, valor, dolor, esfuerzo y tenacidad que ha dejado numerosos personajes dignos de contar y recrear. Uno de ellos es Lope de Aguirre, apodado el Loco, el Tirano, el Traidor o el Peregrino, que protagonizó un episodio de cruentos asesinatos selectivos para erigirse en líder de una expedición en la búsqueda de El Dorado y, a su vez, acaudilló una rebelión contra la monarquía española, circunstancia por la que fue asesinado en Barquisimeto, en territorio de la actual Venezuela.

Aguirre, que este viernes a las 20:00 llegará a Teatro Góngora, da título a la obra que ha escrito el cordobés Paco Bernal; un texto que cuenta la historia de un rebelde enloquecido. Héroe trágico y tirano. Verdugo y libertador. Humano y diabólico. Lope de Aguirre es la cólera de dios retando al mismísimo Felipe II y a la Historia desde un meandro perdido en el Amazonas.

La compañía Zum-Zum Teatre traerá este domingo a las 12:00 al Teatro Góngora la obra Soy una nuez, que aborda el drama de los refugiados desde la óptica de un niño. La abogada Marinetti es una mujer implacable que ha denunciado a casi todo el vecindario. Su vida cambia el día en el que Omar, un niño refugiado, cae de una rama de su nogal. El niño transforma su vida por completo y para poder quedarse con él, dice que es una nuez y que, según una antigua ley, todo fruto que caiga en su jardín le pertenece. El juez y el fiscal, incrédulos, escuchan a los testigos. Mientras, Omar recuerda cómo tuvo que huir de un país en guerra y cómo perdió a sus padres en el mar, esperando tener una oportunidad en la vida.

La Revoltosa, el nuevo espectáculo de la Compañía Sevillana de Zarzuela, llegará este sábado al Gran Teatro a partir de las 20:00. Desde 2016, la compañía viene desarrollando una importante labor de rescate y restauración de vestuarios y escenografías históricas que han supuesto la recuperación de un importante patrimonio de las artes escénicas española de los últimos 50 años. Esto se puede observar en la reposición de la legendaria obra del Maestro Ruperto Chapí, La Revoltosa, para la que han llevado a cabo un importante proyecto de adquisición y restauración de la escenografía histórica del Maestro Carvalho y el vestuario que estaba en los fondos del Teatro Monumental de los herederos de la Compañía de Nieves Fernández de Sevilla. La Revoltosa, considerada junto con La verbena de la Paloma como una de las obras cumbre del género chico, es un sainete lírico en un acto que recrea los ambientes vecinales del siglo XIX, haciendo un fiel retrato de tipos y situaciones.

El Teatro El Brillante acogerá este sábado a las 18:00 el espectáculo familiar Perdidos entre dinosaurios en el que los protagonistas son un Espinosaurio y un Tiranosaurius Rex de dos metros de alto y 3,50 metros de largo. Dinosaurios de ultimísima generación que forman parte de una emocionante historia cargada de aventuras, diversión y momentos llenos de acción. A estos dos gigantes se les une en escena tres actores más y otro dinosaurio, en esta ocasión, mucho más pequeño,

Dentro de las actividades infantiles del programa Córdoba es Navidad, este viernes, a las 19:30 en la Plaza de la Compañía, se podrá asistir al espectáculo Happy Magic, una función de magia divertida para toda la familia con el mago Magic Lara.

El Coro de la Fundación Miguel Castillejo actúa este viernes, a las 20:00, en la Sala Orive dentro de la Muestra de Corales Cordobesas. La coral que dirige Ángel Jiménez interpretará bandas sonoras originales y fragmentos de musicales de Andrew Lloyd Weber, Leonard Bernstein, Richard Rodgers, Henry Mancini, Claude-Michel Schönberg y Ennio Morricone, y canciones de Navidad de Jacques Offenbach, Carlos Guastavino, Manuel Castillo, Ernest Cervera, José Villafuerte, Inving Berlin y Franz Gruber. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

Durante este fin de semana, la provincia también ofrece alternativas culturales muy variadas, como son la actuación de Rafael Álvarez El Brujo y su trabajo Dos tablas y una pasión (este viernes en Hinojosa del Duque), el espectáculo YEE-HAW! de La Banda de Otro (este viernes en Montoro), la obra Un trocito de luna (este sábado en Peñaroya-Pueblonuevo), una zambomba (este sábado en Zuheros), la obra Conquistadores (este sábado en Palma del Río), el espectáculo de magia flamenca Cabaret Flamenco 5.0 (este sábado en Añora), la obra Muerto en el acto (este sábado en Montilla), certamen de villancicos (este sábado en Montoro), un concierto de Manuel Lombo (este sábado en Cardeña) y las obras Pares y nines (este domingo en El Carpio) Ciudadana ejemplar (este domingo en Montilla).

