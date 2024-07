El Festival de la Guitarra se despide este finde con los conciertos de Sara Baras, Julieta Venegas y Valeria Castro

Córdoba dice adiós al Festival de la Guitarra

Tras 11 días, Córdoba se despedirá este finde de la 43ª edición del Festival de la Guitarra; un adiós que comenzará este viernes por todo lo alto de la mano de Sara Baras, que disfrutará de un Gran Teatro abarrotado. Para celebrar el 25 aniversario de su propia compañía, Baras rendirá un homenaje al genio por antonomasia de la guitarra, Paco de Lucía.

Durante esta jornada, y bajo el patrocinio de la Casa Árabe, el Teatro Góngora se llenará del blues marroquí de Tarwa N-Tiniri, que significa en lengua amazigh “los hijos del desierto”. El objetivo de los cinco jóvenes integrantes del grupo es convertirse en la nueva generación internacional de bandas de blues del desierto.

El tercer gran concierto de la noche del viernes tendrá lugar en La Axerquía y vendrá de la mano de las cantantes Julieta Venegas y Valeria Castro. La primera es uno de los grandes nombres de la música latina de las últimas dos décadas y ha vendido más de 12 millones de disco en todo el mundo. Por su parte, Castro se dio a conocer a través de Instagram, vía a través de la cual llegó al artista Alejandro Sanz. Su crecimiento musical ha sido fulgurante. En septiembre de 2023 recibe su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Autor por su canción La raíz. En noviembre, la Academia de Cine la nominó al Goya junto con Vetusta Morla por la canción original de la película homónima El amor de Andrea. En diciembre consiguió la estatuilla de Los Premios Canarios de la Música en la categoría de Mejor Canción por La raíz.

Hasta la música brasileña llevará Egberto Gismonti a quienes asistan a su concierto de este sábado en el Gran Teatro. Virtuoso de la guitarra y el piano, el brasileño ha creado un conjunto de obras que se sitúan en la encrucijada entre la tradición folclórica de su Brasil natal y el mundo de la música clásica, de un modo que recuerda a su predecesor, Heitor Villa-Lobos.

El Festival dirá adiós a la presente edición con un programa doble de rock durante este sábado en La Axerquía. La banda sueca Eclipse será la encargada de abrir la noche y luego Doro Pesch cogerá el testigo. Conocida como la Reina del Metal, Doro ha sido una figura emblemática e incuestionable en la escena del heavy metal desde principios de los años 80. En 2023, celebró 40 años de carrera con el lanzamiento de su último álbum de estudio Conqueress – Forever Strong and Proud.

Cine al aire libre y en la Filmoteca

La comedia romántica Fly me to the moon aterrizará este viernes en el cine de verano Fuenseca, donde se podrá ver, además, durante el sábado y el domingo. La historia se desarrolla durante el histórico alunizaje del Apolo 11 en 1969. Con el objetivo de mejorar la imagen pública de la NASA, surgen conflictos entre la experta en marketing Kelly Jones (Johansson) y el director del lanzamiento Cole Davis (Tatum). Ante la presión de la Casa Blanca, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, lo que desencadena la verdadera cuenta atrás para el éxito de la misión.

Por su parte, el cine de verano Delicias proyectará este viernes Del Revés 2 y este sábado y este domingo, Kun Fu Panda 4. Para conocer día a día toda la cartelera de ambos cines puedes consultar este enlace.

Por otro lado, el cine de verano del distrito Noroeste proyectará Héroes de barrio a partir de las 22:30 en los Jardines de Federica Montseny. Por su parte, el promovido en el distrito Norte Sierra ofrecerá a los vecinos la película Te estoy amando locamente, que podrá verse a partir de las 22:30 en el parque de La Asomadilla.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes a las 20:30 la película De repente, de Lewis Allen. Suddenly es un pequeño pueblo de California donde nunca sucede nada. Un día, la noticia de que el tren del Presidente de los Estados Unidos hará una parada en el pueblo, provoca un gran revuelo. Unos criminales planean asesinarlo desde la ventana de una casa donde viven un jubilado del Servicio Secreto, su nuera viuda y el hijo de ésta. Los rehenes intentarán impedirlo.

Además, en este enlace tienes los horarios de la cartelera de los cines de Córdoba de este fin de semana.

Música con 'Guitarras Callejeras'

Guitarras Callejeras, el ciclo paralelo al Festival de la Guitarra, finaliza este finde con los trasnoches en el Ambigú de la Axerquía: Jesús A. & Long5 actuarán este viernes tras el concierto de Julieta Venegas y Yolanda & Eselchino lo harán este sábado tras el show de Doro y Eclipse.

Teatro en Viana

El Palacio de Viana aportará este fin de semana el toque de teatro a la agenda de ocio. Y es que la compañía Maroma Teatro llevará a este enclave cordobés la obra ¿A que no te lo esperabas?, una comedia que aborda temas muy variados desde una perspectiva diferente, mostrando que no todo es lo que parece y que, a veces, la risa y el amor pueden ser valiosas aliadas en situaciones difíciles.

Flamenco

El Centro de Recepción de Visitantes continuará este finde con su ciclo Flamenco en la terraza durante el cual actuarán la bailaora Lorena Doblas (este viernes) y el cantaor Bernardo Miranda y el guitarrista Luis Medina (este sábado).

Y el ciclo Al calor del flamenco traerá este sábado a la Posada del Potro a la bailaora Verónica Reverte y su grupo.