El Drogas agota entradas para su concierto de este sábado en Córdoba

Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas, ha agotado entradas para su concierto de este sábado en la sala M100. Con esta actuación celebrará los 40 años de Barricada, el mítico grupo de la Txantrea que le vio nacer y convertirse en el rockero que es hoy.

Durante los 40 años que estuvo en pie Barricada, el grupo publicó hasta 14 discos: Noche de rock and roll, Barrio conflictivo, No hay tregua, No sé qué hacer contigo, Rojo, Pasión por el ruido, Por instinto, Balas blancas, La araña, Insolencia, Bésame... (el culo), Hombre mate hombre, La tierra está sorda y Acción directa.

Paralelamente a Barricada, a finales de los 80, El Drogas fundó el grupo Txarrena, publicando los álbumes Azulejo frío y Txarrena. A finales de los 90 se unió a otro proyecto musical y publicó Txarena y La Venganza de la Abuela junto a la banda pamplonesa Konfusion. La banda El Drogas, tal y como se conoce hoy, adquirió entidad propia cuando el rockero abandonó Barricada en 2011 y en julio del año siguiente, la banda Txarena acabó denominándose El Drogas, manteniendo todos sus componentes.

Ya como El Drogas, el grupo ha dado vida a los discos Demasiado tonto en la corteza, El Drogas y Libros Prestados.