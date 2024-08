El ciclo Algarabía y la verbena de las peñas animan el ‘finde’ cultural en Córdoba

El ciclo Algarabía, que apuesta por llevar las artes escénicas a la ciudad palatina de Medina Azahara, es el principal reclamo cultural que tendrá la ciudad de Córdoba este fin de semana. El viernes a las 22:00 se podrá ver Raíces, una propuesta que fusiona la música y la danza de dos culturas, la arábigo-andalusí y la flamenca, mientras que el sábado será el turno de la Orquesta Andalusi del Mediterráneo, que presentará Poetas andalusíes: nubas y melodías de Al-Ándalus, un espectáculo que aprota una nueva visión de la música árabe en su totalidad. En ambos casos, la entrada es gratuita, previa inscripción en la web. y el aforo está limitado a 250 personas.

Este sábado arrancan los actos de la 35 verbena de la Federación de Peñas Cordobesas, que se alargarán hasta el 17 de agosto. Esa noche, a las 22:00, cantará el coro Savia Cordobesa. Paqui Álvarez y Alba Bermúdez pondrán las coplas. El grupo Arroz con frijoles hará también lo propio. El domingo, día 11, actuarán miembros de la Escuela de Baile Flamenco López, cantará el coro Sol y Luna y, con coplas, Rafa Galdón. Todo ello será en la plaza del Triunfo.

El ciclo de Flamenco en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) llega a su ecuador este fin de semana, en el que la protagonista, este viernes, será la bailaora Judit Vargas. La entrada es libre y los espectáculos comienzan a las 22:00.

El sábado también habrá flamenco por la noche en la Posada del Potro (Centro Fosforito), dentro del ciclo Al calor del flamenco. Los protagonistas de la noche serán el cantaor Toto Hijo y el guitarrista Antonio Contíñez. El concierto arranca a las 22:00 y es con entrada libre hasta completar aforo.

Este viernes, la plaza de la Nave de Santa Cruz acoge un espectáculo programado por Cultura en Red. Se trata de Momias, una obra dirigida por Juan Jesús García Galocha, y que se centra en este icono del terror clásico.

En cuanto a los cines de verano, van a estar dominados por la comedia española. Concretamente, por Cuerpo Escombro, que se va a proyectar en el Cine Delicias durante todo el fin de semana; y por Tu madre o la mía: Guerra de Suegras, que se verá todo el finde en el Coliseo San Andrés.

El cine Fuenseca, por su parte, tiene programado para este fin de semana la última película de Blake Lively, titulada Romper el círculo.

El ciclo de música en el Palacio de Viana tiene una cita este viernes a las 22:00 con el directo del cantante y compositor gaditano José Luis Marassi. Las entradas tienen un coste de 10 euros.

