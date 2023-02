El Ayuntamiento vuelve a cobrar a los turistas por entrar al Museo Fosforito de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha comenzado a cobrar 2 euros por entrar a la Posada del Potro-Centro Flamenco Fosforito. Las Ordenanzas Fiscales recogen el pago a este museo, un cobro que ya se llevó a cabo cuando se abrió, pero que luego, en años posteriores, cesó, de forma que, durante años, la entrada a este espacio había sido gratuita para todo el mundo.

Ahora, desde hace unos días, se vuelve a cobrar la entrada a los turistas. Los residentes en Córdoba están exentos de pagar por entrar a un espacio que el Ayuntamiento reabrió en diciembre de 2022, tras treinta y dos meses cerrado, desde marzo de 2020. Además, tras su reapertura, se detectó problemas de termitas en algunas salas, que permanecen cerradas al público.

A pesar de esto y de la falta de guías turísticos que expliquen este espacio, el Ayuntamiento ha empezado a cobrar 2 euros por entrar. La posada del potro, un edificio emblemático, se abre desde 2020 con personal de seguridad privado. En su patio se suelen organizar diversos actos flamencos, concierto o conferencias y clases magistrales.

El Centro Fosforito tiene la tarifa más barata de los museos que gestiona el Ayuntamiento. La entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos vale 5 euros, mientras que el Taurino y el Julio Romero de Torres tienen un coste de 4 euros, y los Baños del Alcázar Califal, cuestan 3 euros. La entrada a la Sala Vimcorsa, el Centro Pepe Espaliú y la Sala Góngora, también de titularidad municipal, son gratuitas.

El centro Fosforito se inauguró en 2013, durante el Gobierno del PP de José Antonio Nieto, que rescató un proyecto que venía del mandato anterior, y tras invertir 1,4 millones de euros en su puesta en marcha. Tan sólo un año después, el portal Trip Advisor le otorgó el Certificado de Excelencia 2014, un reconocimiento que distingue la calidad de monumentos, atracciones, alojamientos y restaurantes de todo el mundo basándose en los comentarios y opiniones de los viajeros y usuarios de esta plataforma online.

Se trataba de un museo interactivo con muchas posibilidades y pocos competidores. Además de la biblioteca, para la que Fosforito cedió parte de su archivo personal, el espacio cuenta con ocho salas (Sala del Maestro, Sala Historia del Flamenco, Sala del Nacional, Sala del Compás, Sala Antigua Cuadra, Sala de la Guitarra, Sala de Cabales y Sala de Maquetas) repartidas entre sus dos plantas, con un recorrido por la historia del flamenco e invita al visitante a descubrir sus distintas facetas y elementos compositivos, con un discurso museográfico de carácter interactivo.

Los grandes nombres del cante, el baile y la guitarra, desde Silverio Franconetti o Ramón Montoya hasta Paco de Lucía y los principales artistas de las últimas décadas, tienen un espacio destacado en un centro que revisa también la importancia del flamenco como fenómeno antropológico, su dimensión como espectáculo y expresión popular y las claves de su aprendizaje, así como sus ritmos y estructuras. El objetivo de este espacio era la exposición pedagógica de la complejidad de esta manifestación cultural.

Para ello se llegó a crear incluso una fundación, la Fundación Fosforito, que estaba llamada a organizar conferencias, congresos, exposiciones y jornadas en este espacio cultural. Se quedó en algo simbólico y, con el tiempo, el Centro Flamenco Fosforito se fue desdibujando como idea y fue quedándose como espacio concertístico o de conferencias para el arte flamenco, a través de programas como las Matinales Flamencas, Trasteando con la Guitarra o Maestrías, todos ellos impulsados por la Delegación de Cultura.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!