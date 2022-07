'Alfahar, una vida en el barro': un documental sobre la tradición cerámica más antigua de España

La relación del pueblo de La Rambla con el barro es ancestral. Hace unos años, hallaron en esta zona de la campiña cordobesa unos vasos campaniformes con más de 4.000 años, lo que la convierte en la industria alfarera más antigua de España. En el pueblo, además, hay todo un sistema laboral y sociocultural ligado a la manufacturación de cerámica.

La escritora Guayarmina Pedraza la conoce bien. Es hija y nieta de alfareros y ha vivido en primera línea todos los procesos de conversión de la industria en la localidad, que llegó a quedar muy tocada por la entrada de los países asiáticos en el mercado. Para Pedraza, sin embargo, la supervivencia de la alfarería rambleña pasa por competir desde otro prisma, desechando la propia idea de la cerámica como una artesanía para comenzar a considerarla “un arte”.

Ese es, en parte, el motor que hay tras el documental Alfahar, una vida en el barro, que esta escritora ha guionizado y que ha dirigido el montillano Dany Ruz. Se trata de un corto documental financiado por el Ayuntamiento de La Rambla bajo el sello de Imprevisible Films, y que se estrenará el próximo 5 de agosto en La Rambla, en la Casa de la Cultura Alcalde Diego León.

Para la guionista, “poder llevar nuestro acento y nuestro talento a las pantallas de muestras y festivales de otros lugares de España es parte de un anhelo profundo de compartir nuestra identidad rambleña y nuestro arte como pueblo de tradición alfarera”. Así que el estreno en La Rambla es, o quiere que sea, el primer paso de un camino que, en su cabeza, ha de dignificar un oficio que es industria, arte y una forma de vida al mismo tiempo.

Para ello, la película e centra en la ejecución de una pieza de gran tamaño por el artista Bartolomé Pedraza, padre de la escritora y alfarero rambleño con una trayectoria de décadas en el mundo del barro y una tradición familiar muy arraigada a la alfarería. Así, a partir de lo que ocurre en el taller centenario en el que Bartolomé Pedraza se inició en el oficio siendo aún niño de la mano de su padre, el documental indaga en los cimientos de la tradición alfarera en La Rambla a través del propio contacto con el barro

Lo hace, además, poniéndole voz a artistas locales como Catalina Alcaide, vicepresidenta de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla, y a pensadores como el escritor y activista Antonio Manuel, o la arqueóloga investigadora especializada en arqueología andalusí y cerámica medieval Elena Salinas Pleguezuelo.

La película también destaca el papel de la mujer en un oficio cuyos protagonistas históricamente han sido hombres, y subraya cómo el aporte femenino, invisibilizado y minusvalorado como en tantos otros ámbitos de la vida, ha contribuido a impulsar el sector de la cerámica aportando el prestigio y la sofisticación que ha catapultado a las piezas decoradas made in La Rambla a distintos confines del planeta.

Para Pedraza, “es necesario aprender a mirar aquello que resalta a los ojos pero que, al haberse vuelto familiar, se ha convertido de algún modo en casi invisible”. “Por ello, es preciso contarlo y recrearlo de otra manera para sacarlo a la luz. La alfarería es el alma de La Rambla. Es la forma, junto con el dialecto que hablamos, en cómo el pueblo es y se expresa”, explica la escritora, que defiende que “escarbar en las raíces de la alfarería nos ayuda a entender quiénes somos y, sobre todo, por qué somos”.

