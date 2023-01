Un juzgado ordena la subasta de tres propiedades de Silos Córdoba

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Córdoba ha ordenado la subasta de tres propiedades de la empresa Silos Córdoba con el objetivo de saldar una deuda, tal y como consta en el edicto judicial que se ha hecho público este mismo lunes. La compañía Transformaciones Férricas Centrosur ha iniciado el proceso, por el que reclama una cantidad total de 1,45 millones de euros, más 435.000 de intereses, pero no soloo a Silos Córdoba, sino también a las empresas Quinta Metálica SL y Gandaria Servicios Ganaderos SL.

En el caso de Silos Córdoba, sale a subasta una nave industrial en la ciudad de Málaga en el polígono Santa Teresa. En total, se espera conseguir 585.000 euros por esta propiedad. También se enajena otra parcela industrial que Silos Córdoba poseía en El Carpio, en el polígono Ampliación de la Azucarera 2. Sus 35.000 metros cuadrados salen a subasta por un importe de 639.000 euros. Por último, se subasta también un local en la avenida de Los Palacios de Utrera, en la provincia de Sevilla. En este caso el importe es de 132.000 euros.

El edicto judicial también saca a subasta pública otra nave industrial en Córdoba, en el polígono de Las Quemadas. En este caso, por más de 320.000 euros de precio de salida. La superficie es de 752 metros cuadrados y pertenecía a la empresa Quinta Metálica.

Silos Córdoba está actualmente en concurso de acreedores. Es una de las principales empresas de la ciudad, con exportaciones a medio mundo. Silos Córdoba es una empresa radicada en Córdoba y puntera en su sector, que es el de la fabricación de silos metálicos para almacenaje de grano, además de maquinaria de transporte, fábricas de pienso, equipamiento ganadero, y estructuras y revestimientos metálicos. La compañía fue fundada en 1975 por Juan López Liétor y vende almacenes de grano a un total de 47 países de todo el mundo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!