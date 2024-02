Una estafa con publicidad en redes usa datos falsos del caso Álvaro Prieto para captar la atención

Varios famosos han sido víctimas del uso fraudulento de sus imágenes en diferentes anuncios publicitarios en redes sociales. En muchos casos, la publicación promocionada simula ser la de un periódico o una radio y busca llamar la atención, casi siempre con datos falsos, para que el usuario acabe clicando. Al hacerlo, es dirigido a una página web que promociona y comercializa criptomonedas. Los famosos y multitud de usuarios han denunciado que se trata de una estafa y en muchos casos han llegado incluso a los tribunales. Aunque con escaso éxito.

La última víctima de esta estafa promocionada a través de las redes sociales es la familia de Álvaro Prieto, el joven cordobés que murió el año pasado en la estación de Santa Justa, en Sevilla, tras sufrir una descarga eléctrica al subirse a una catenaria. Su caso conmocionó al país, ya que durante varios días se desconocía su paradero, hasta que una cámara de TVE captó el momento en el que aparecía su cuerpo entre dos trenes.

Ahora, y a través de Facebook, son al menos dos las publicaciones falsas detectadas que usan su caso para la venta de criptomonedas. Las dos, no obstante, usan el mismo texto, aunque cambian las imágenes: “La verdad oculta sobre la muerte de Álvaro Prieto”, escriben, en el titular. En una de las dos publicaciones incluso señalan que la url se corresponde con ElPais.es, lo que le daría más verosimilitud. Otra vincula directamente a eradares.com. “¡Los padres de Álvaro Prieto están conmocionados! Se desvelan nuevos datos sobre su muerte”, añade este texto, que es una estafa.

Las dos publicaciones usan imágenes del joven cordobés, que se distribuyeron cuando aún no se sabía su paradero y que fueron compartidas por miles de personas en España. Posteriormente aparecen varios fajos de billetes y finalmente la imagen de un tren. Ambas han aparecido en Facebook como contenido promocionado. Y consta que a pesar de que han sido denunciadas por varios usuarios se han contenido publicando.

La Policía y la Guardia Civil ya ha advertido en numerosas ocasiones sobre este tipo de estafas. De hecho, ha recomendado a las personas protagonistas de las mismas que lo denuncien públicamente. Así lo hizo en el pasado Susana Grisso o La Resistencia, el popular programa de Movistar +. No obstante, este tipo de contenidos siguen circulando impunemente por redes sociales.

Muchos usuarios han pedido a Meta, X, Google y Youtube que regulen este tipo de publicidad que normalmente proviene desde países en los que España no tiene posibilidad de perseguir este tipo de delitos.

