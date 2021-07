Condenado a 11 años de prisión por intentar asesinar a un joven con el que había tenido un altercado previo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a 11 años de prisión a un hombre por un delito de tentativa de asesinato sobre otro con el que había tenido un altercado previo. Los hechos ocurrieron en el barrio de Valdeolleros cuando el acusado atropelló con su coche a la víctima, que circulaba en bici. La acusación, en manos del abogado Fernando Balaguer, pedía 11 años de prisión y la Fiscalía, 13 años. La sentencia no es firme y ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Según los hechos probado, el 9 de agosto de 2019, el acusado conducía con su vehículo en dirección a la glorieta Cruz de Juárez cuando se cruzó con la víctima, que iba en bicicleta y circulada por la Avenida Almogávares en dirección a la glorieta Ciudad de Núrembeg. Debido a un altercado que había tenido con él anteriormente, y movido por el ánimo de acabar con su vida -señala el tribunal-, cambió de dirección y se dirigió a gran velocidad contra la víctima, embistiéndole por detrás sin que el ciclista tuviera ninguna posiblidad de darse cuenta de lo que podía pasar.

Como consecuencia del choque, saltó por los aires, impactó contra un vehículo y, después, contra el suelo, ocasionándole lesiones múltiples por todo el cuerpo que tardaron en curar casi un año. Además, la víctima tuvo que ser operado en dos ocasiones y presenta secuelas y cicatrices en brazos, tronco y piernas. Después del accidente, el acusado se dio a la fuga e intentó ocultar el vehículo para no ser descubierto.

Cabe señalar que el acusado, que tiene una discapacidad del 65% y una politoxicomanía, había sido condenado anteriormente penas de prisión por delito de tentativa de homicidio y por robo con fuerza. En la condena, el tribunal ha aplicado la atenuante de toxifrenia y la agravante de reincidencia, fijando la pena en 11 años de prisión y una indemnización de casi 260.000 euros.

