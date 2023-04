El Colegio de la Abogacía de Córdoba pide a los funcionarios judiciales que cesen su huelga para evitar el empeoramiento del sistema

El decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, ha pedido este miércoles a los funcionarios de Justicia que cesen la huelga iniciada el pasado 16 de abril para evitar el empeoramiento del sistema judicial. Cabe recordar que hace casi un mes, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) desconvocaron la huelga que mantuvieron durante dos meses, lo que llevó a la suspensión en Córdoba de más de 3.500 juicios y más de 4.000 actuaciones judiciales.

Arias ha criticado duramente a los funcionarios de Justicia, asegurando que a estos profesionales “se les llena la boca hablando de los derechos de la ciudadanía, pero no les importa suspender juicios”. Desde el inicio de la huelga de los LAJ, la situación “se volvió insostenible” y, “aunque parecía que se iba solucionando, ha empeorado” con los paros parciales de los funcionarios de Justicia y las jornadas de huelga.

En el caso de la huelga de los LAJ hicieron falta dos meses para que el Ministerio de Justicia se sentara a hablar con estos profesionales y conseguir un acuerdo. Estos 60 días, a juicio del decano de la abogacía de Córdoba, han dado “la puntilla a la situación que había en la Justicia, que ya estaba muy mal”. Según sus cálculos, esta huelga ha provocado que los procecimientos se alarguen durante un año “añadido a los que ya teníamos de retraso”.

Por ello, Arias ha pedido a los funcionarios que cesen la huelga ya que “los juicios son la vida de muchas personas que se ve interrumpida por las suspensiones”. Además, ha denunciado la falta de “empatía” ya que “en la mayoría de los casos no se comunica con cierta antelación que el juicio no se va a celebrar” por falta de personal, lo que lleva a que las partes acudan en balde a las sedes judiciales. A ello se suma “la incertidumbre” para los abogados en la preparación de los juicios “al no saber si se celebrará el día fijado o más tarde”.

“Pido que los huelguistas tengan cierta consideración y avisen con tiempo”, ha suplicado el decano, que ha exhortado a las administraciones “a que se pongan de acuerdo en un semana o días, pero no en meses”. “En España, los funcionarios son unos privilegiados porque tienen su nómina asegurada. Sin embargo, hay muchos sectores envueltos en muchos problemas y que lo están pasando muy mal”, ha continuado.

Abogados sin cobrar

Otro de los problemas que está ocasionando la cancelación de juicios es que los abogados no pueden hacer las minutas de sus honorarios. Por ello, el Colegio ha mostrado su apoyo a los abogados del turno de oficio que se manifestarán este jueves.

Ley de huelga

Por otro lado, el decano también se ha referido a la necesidad de aprobar una ley de huelga que imponga que “determinados sectores esenciales de la sociedad no pueden hacerla”, aunque este derecho está recogido en el Constitución Española, “o que los servicios mínimos sean muy grandes”; una norma que debería, a su juicio, afectar a trabajadores de la Justicia, la Sanidad o la Policía.

En esa línea, Arias ha recordado que, en 1996, los abogados se pusieron en huelga y fue el Tribunal Supremo el que sentenció que “por meras reclamaciones salariales no se podían ver afectados derechos humanos como la tutela judicial efectiva”. “¿Para estos funcionarios de Justica ahora no existe eso? De lo que se está hablando, claramente, es de retribuciones salariales”.

Por último el decano de los abogados ha mostrado su “esperanza” a que los jueces y fiscales “tengan sensatez” y no lleven a efecto la huelga convocada a partir del 16 de mayo. “Si ellos también van a la huelga, se me caen ya los pocos esquemas que me estaban quedando”, ha concluido.