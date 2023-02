Vuelca un autobús escolar en un accidente en Cabra

Un autobús escolar ha sufrido un accidente de tráfico y ha volcado en la mañana de este jueves en la carretera A-342 en el término municipal de Cabra (Córdoba).

El servicio de Emergencias 112 ha informado a este periódico del suceso, que ha ocurrido en el kilómetro 8 de la citada carretera sobre las 9:20 de este jueves. Según los alertantes y el Subsector de la Guardia Civil de Tráfico, habría personas atrapadas y heridas, aunque en principio no de gravedad.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los bomberos, la Guardia Civil y los servicios sanitarios. Los alertantes señalaban que el autobús escolar trasladaba a personas con diversidad funcional. Hasta el momento no se conocen más detalles del suceso.

(Seguirá ampliación)

