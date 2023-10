El relato día a día de la Policía Nacional sobre cómo buscó a Álvaro Prieto

La Policía Nacional ha emitido un comunicado en el que realiza el relato sobre cómo buscó al joven cordobés Álvaro Prieto, desaparecido el 12 de octubre y cuyo cadáver se halló este lunes en un tren en Santa Justa (Sevilla).

En el comunicado, la Policía señala que, tras el hallazgo de cuerpo sin vida del joven cordobés Álvaro Prieto, la Policía Nacional informa del desarrollo de la investigación llevada a cabo desde el día en que se denuncia su desaparición, en la cual se siguió en todo momento el procedimiento establecido para este tipo de hechos, asegura.

El día de la denuncia, el 12 de octubre, una vez finalizada la misma sobre las 20:00 horas, se establece contacto con centros hospitalarios, asistenciales, se chequean las personas detenidas y se realizan otras gestiones varias, por si se hubiese registrado algún incidente con esta persona.

La mañana del viernes, 13 de octubre, la Policía Nacional, dado que las gestiones realizadas durante la tarde-noche del día anterior fueron infructuosas, comienza la búsqueda con la reconstrucción de los últimos movimientos del desaparecido. Se procedió a la búsqueda de testigos y a la petición de imágenes de seguridad a los establecimientos próximos a la estación de Santa Justa; se trabajó sobre varios avistamientos que resultaron negativos; se solicitaron mandamientos de localización del teléfono, y se realizaron varias gestiones, tales como solicitud de examen por parte de Renfe de las vías y de los trenes que habían transitado por esas vías durante la franja horaria de interés.

El sábado, 14 de octubre, se realizó una búsqueda amplia por las inmediaciones de Santa Justa compuesta por agentes de la Policía Nacional, personal ferroviario y personal de la Unidad de medios aéreos (helicóptero y drones).

Las búsquedas de este tipo pretenden abarcar la mayor distancia posible por lo que se realiza desde Santa Justa hasta el término municipal de Carmona; y asimismo se amplía mediante una búsqueda a bordo de un tren hasta Córdoba.

El domingo, 15 de octubre, dado el resultado negativo de las anteriores gestiones, se centra la búsqueda, más exhaustiva y pormenorizada en las inmediaciones de la estación de Santa Justa. A esta búsqueda se incorporan personal y medios de la unidad canina de la UME especializados en la búsqueda de personas. Dicha búsqueda abarca la parte soterrada que comunica Santa Justa con San Bernardo, y es realizada en el momento en el que no hay circulación ferroviaria.

El lunes, 16 -cuarto día de búsqueda-, el dispositivo conjunto de búsqueda con la UME continúa en las inmediaciones de la estación de Santa Justa y se dispone para la búsqueda en la zona de talleres y vías próximas en dirección hacia Córdoba.

En el momento del hallazgo de cadáver este dispositivo se encontraba actuando en dirección a dicho lugar, el cual iba a ser revisado en la misma mañana del lunes.

Tras el visionado de una cámara de un establecimiento próximo, que fue entregada a los investigadores el domingo por la tarde, se observa cómo el finalmente fallecido sube a la parte superior de un tren trepando justo por la intersección entre los dos vagones, y una vez en su parte superior instantáneamente cae fulminado al interior del hueco existente entre los dos vagones, donde quedó completamente oculto hasta que se produjo el movimiento de dicho tren la mañana del lunes.

