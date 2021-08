Muere un cordobés de menos de 44 años por Covid

Este viernes, la Consejería de Salud y Familias ha confirmado dos nuevos fallecidos en la provincia de Córdoba. Según los datos del gobierno andaluz, difundidos a través de la Consejería de Salud y Familias, las dos víctimas mortales son un hombre y una mujer, que vivían en Fuente Palmera y en Pedroche.

La mujer tenía más de 85 años y era una de las residentes de Pedroche que ha perdido la vida en el brote declarado hace dos semanas en el municipio. No obstante, el hombre es una persona de menos de 44 años, según los datos del gobierno andaluz. No consta si estaba vacunado o no, ni tampoco si tenía patologías previas.

Mientras tanto, este viernes se han confirmado otros 328 positivos más en la provincia de Córdoba. Estos son los datos, municipio a municipio.

Córdoba capital ha sumado un total de 120 contagios más, según los datos oficiales. Mientras, en Baena hay otros 22 positivos más, 21 en Puente Genil, 19 en Posadas, 18 en Lucena y 12 en Palma del Río.

Aparte, hay otros diez positivos en Priego de Córdoba y Montilla, nueve en Luque y siete en Castro del Río y Pozoblanco. Con seis casos más están en Aguilar de la Frontera y cinco en La Rambla y Santaella. Cuatro positivos suman en Cabra, Doña Mencía y Montemayor, y tres positivos más en Rute, La Carlota y Belalcázar.

Dos casos más tienen en Espejo, Fuente Tójar, Montalbán de Córdoba, Moriles, Fuente Carreteros, Hornachuelos, Montoro, Pedro Abad y Torrecampo. Por último, con un positivo más están en Almedinilla, Benamejí, Monturque, Nueva Carteya, Palenciana, Adamuz, Almodóvar del Río, Bujalance, Fuente Palmera, Guadalcázar, Villa del Río, Alcaracejos, Espiel, Pedroche, Valsequillo y Villanueva de Córdoba.