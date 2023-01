Investigan a unos cazadores furtivos que mataron a una vaca de una especie en extinción

La Guardia Civil del puesto de Cerro Muriano investiga la muerte por arma de fuego de un ejemplar joven de vaca pajuna, una raza autóctona andaluza en riesgo de extinción, y que además fue despiezada. El animal presenta heridas compatibles por arma de fuego según han confirmado fuentes cercanas a la investigación a este periódico.

El animal apareció el pasado viernes muerto y despiezado en una finca de Trassierra. El ganadero propietario ha indicado que se trata de un ejemplar joven, y que había recibido “un disparo”. “Los que la han matado sabían de animales, porque se han llevado la carne y se ha llevado los solomillos”, ha indicado el ganadero afectado.

La Guardia Civil ha estado en la zona y ha tomado declaración al propietario de esta ganadería, la única que hay en Córdoba de vaca pajuna, una raza autóctona andaluza que está en riesgo de extinción. La pajuna es una de las razas denominadas Serranas y se encuentra dispersa por diferentes zonas de montaña de la geografía andaluza, principalmente, en Sierra Nevada, Serranía de Ronda, Sierra de Grazalema y Sierra de Cazorla.

Además, el propietario ha interpuesto una denuncia ante el instituto armado. Los cuatro ganaderos que hay en la zona de Trassierra advierten de que no es la primera vez que aparece una res muerta y apuntan a cazadores furtivos como culpables de la muerte de este animal. De hecho, aseguran que el año pasado ya mataron a un vaca y hace dos años también mataron a otra.

En este caso, explica el ganadero afectado, al animal lo han matado de un disparo desde la carretera. Además, ha proporcionado imágenes a la Guardia Civil de quienes podrían ser los presuntos furtivos, ya que dispone de sistema de grabación en su finca.

“Yo lo que quiero es que esto no vuelva a ocurrir. Porque en esta zona hay mucho furtivismo y el problema es que han empezado a ir a por el ganado y esto es ir a hacer daños”, señala el ganadero afectado, que aclara que la res que han matado vale cerca de 3.000 euros.

