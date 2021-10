Herido un ciclista tras una caída en un camino de tierra en la Sierra de la capital

Un ciclista ha resultado herido en la mañana de este domingo tras sufrir una caída en un camino de tierra en una zona de la Sierra de la capital cordobesa, en el entorno de Assuan y el hospital de Los Morales.

Según han confirmado a este periódico fuentes del Servicio de Emergencias 112, el aviso sobre este accidente se ha producido a las 12:50, alertando de que un ciclista se encontraba herido, con posible fractura de costillas, según comunicaba la Guardia Civil al 112.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado los bomberos de Córdoba con el material necesario para el rescate, además de los servicios sanitarios, que trasladaban hasta allí a una ambulancia para atender al herido.

