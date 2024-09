La Fiscalía investiga la difusión de fotos 'fake' de desnudos de alumnas de un instituto de Córdoba

La Fiscalía de Córdoba está investigando una causa que afecta a menores, alumnas de un instituto de Córdoba, que han sido víctimas de la difusión de fotografías con su rostro, pero con el cuerpo desnudo, imágenes realizadas a través de inteligencia artificial.

Según ha dado a conocer la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, los hechos que se investigan tienen como base la difusión de dichas instantáneas a través de la red social Telegram y a alumnos del entorno del instituto, cuyo nombre no se ha dado a conocer, así como su localización. Este delito ha atentando contra la intimidad y la integridad moral de dichas menores.

Además, la Fiscalía está instruyendo en Córdoba otro caso relacionado también con difusión de imágenes de menores. En este caso se trata de fotografías y vídeos de una niña de 13 años de contenido sexual. La Fiscalía General del Estado alerta de que todo este material llegó a manos de las amigas de la víctima y alguna de ellas se lo enseño a su hermano, de tan solo diez años. Esta menor, alerta esta institución, no llegó a mostrar “ninguna conciencia” de estar haciendo algo “reprochable e inadecuado” para la edad de su hermano.

Estos son dos de los casos que la Fiscalía de Córdoba ha tenido a bien informar, aunque, tal vez, las causas abiertas por este tipo de delito sean más. De hecho, el Ministerio Público constata cómo “en la cotidianeidad de los menores se han incorporado personas que divulgan actividades o productos en redes sociales que moldean opiniones y comportamientos, introduciendo la publicidad en sus vidas, dando acceso a contenidos en los que se condiciona su forma de vestir y hasta de bailar, estableciendo una escala de valores que muchas veces choca con los de su entorno cultural y familiar, para sorpresa de los padres, ignorantes de la información de que disponen sus hijos”.

Además, por esta Fiscalía se están solicitando adopción de medidas para los menores que cometen delitos a través de las nuevas tecnologías, como el tratamiento ambulatorio para control de una adicción como medida complementaria a la libertad vigilada. En Córdoba ya existen una intervención y equipo de tratamiento específicos para este tipo de adicciones en la unidad de apoyo del Instituto Provincial de Bienestar Social. También se imponen tareas socioeducativas para lograr en el menor una utilización responsable de las redes, el respeto a los mensajes, la concienciación de los riesgos del uso inadecuado y las consecuencias a nivel psicológico y social. Como soluciones extrajudiciales, se imponen talleres que trabajan las nuevas tecnologías y redes sociales, empatía virtual, buenos modales en las redes sociales y cuidado ante la reputación y sentimientos ajenos.

