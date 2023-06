Dos detenidos y una investigada por una pelea con cinco heridos a la salida de una discoteca

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Lucena-Cabra, han detenido a dos personas e investigado a una tercera, por su presunta participación en un delito de lesiones.

Los hechos sucedieron a principios del mes de mayo, a la salida de una discoteca de la localidad egabrense, cuando tres jóvenes sin mediar palabra, comenzaron a agredir a otros jóvenes allí presentes.

Las víctimas, tres chicos y dos chicas, fueron sorprendidas por sus agresores cuando se encontraban en la puerta de una discoteca, quienes sin mediar palabra se dirigieron hacía ellos y comenzaron a propinarles patadas, puñetazos y golpes con palos de madera que se encontraron por las inmediaciones.

Debido a la sorpresa del ataque, todos ellos resultaron heridos si bien dos de ellos tuvieron que ser asistidos en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde recibieron varios puntos de sutura en cuero cabelludo y región facial.

Ante tales hechos, se inició una investigación policial en la que se logró identificar a los presuntos agresores, dos varones y una mujer, siendo detenidos los dos primeros e investigada la tercera, como presuntos autores de un delito de lesiones, siendo puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Cabra.

