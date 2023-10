Detenido por violencia machista el exjefe de la Policía Local de Benamejí

La Policía Nacional detuvo el pasado domingo, 8 de octubre, por un presunto delito de violencia machista al ex jefe de la Policía Local de Benamejí y actual funcionario de dicha Jefatura. Además, el agente, que también es policía nacional en excedencia, ha sido arrestado por hechos similares en las últimas semanas en dos ocasiones más: el viernes 29 de septiembre y el miércoles 4 de octubre, según fuentes del Ministerio del Interior.

Por tanto, en las últimas tres semanas ha sido detenido en tres ocasiones por “delitos de malos tratos habituales en el ámbito familiar”, además de “hurto y robo con fuerza”, según consta en el acta que se levantó por su arresto del día 4 de octubre. En el ámbito de estas actuaciones también ha sido denunciado por “falta de respeto y desconsideración hacia los funcionarios actuantes” en, al menos, una de las detenciones.

La Jefatura de la Policía Local de Benamejí ya ha abierto expediente disciplinario por la detención. Según fuentes policiales, el exjefe acumula ya cuatro de estos expedientes y está a la espera de que se le abran tres más.

La Alcaldía de Benamejí cesó de manera fulminante el 25 de noviembre de 2021 a dicho agente por “pérdida de confianza”. Ese mismo día, el cesado pidió la baja médica, que mantiene hasta día de hoy. Además, desde el Ayuntamiento tuvieron que pedir a la Subdelegación del Gobierno que dicho individuo entregase su arma reglamentaria, algo que no había hecho de forma voluntaria, tal y como indican los protocolos.

Desde su cese por decreto, el agente mantiene un contencioso administrativo con el Ayuntamiento de Benamejí. En primera instancia, un juzgado de Córdoba desestimó la demanda del agente, que también es abogado y se ha representado siempre a él mismo. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia, el pasado 3 de octubre, dio la razón al agente y anuló el decreto que lo cesaba como jefe de la Policía Local por un defecto de forma, al no estar suficientemente motivada la falta de confianza en el Decreto de Alcaldía. El Ayuntamiento de Benamejí ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, que no es firme.

Desde que el propio exjefe de la Policía Local publicase el pasado 6 de octubre, en un foro de Facebook llamado Benamejí denuncia parte de la sentencia del TSJA, se ha creado cierto revuelto en la localidad cordobesa. Durante esta semana se están recogiendo firmas de apoyo a la actual Jefatura de la Policía Local y califican de “non grato” al exjefe detenido por violencia machista.

