Detenido por robar un tractor de una explotación agrícola

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que viene realizando en la provincia como complemento al plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia de Córdoba, ha detenido a una persona de 36 años de edad, como supuesto autor de dos delitos de robo con fuerza en las cosas.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil, a través de una denuncia presentada en el Puesto de Pozoblanco, que se había cometido un robo con fuerza en las cosas de un tractor agrícola en una finca ubicada en el término municipal de Pozoblanco.

Los datos aportados en la denuncia unidos, a los obtenidos en la inspección ocular practicada en las inmediaciones del lugar, permitieron averiguar que el supuesto autor pudiera ser un varón, el cual fue auxiliado el día anterior por la avería de su vehículo en las proximidades de la finca donde se perpetró el delito.

Ante ello, y tras obtener indicios suficientes de la participación de este individuo como en el robo, se estableció un dispositivo de servicio para su localización, dispositivo que permitió localizar el tractor agrícola y al presunto autor del robo, quien en el momento de su detención, portaba entre sus pertenecías un teléfono móvil y un cargador extraíble, el cual una vez verificado por la fuerza actuante, se pudo comprobar cómo el terminal telefónico había sido sustraído del interior de un vehículo en la localidad de Alcaracejos, por lo que le fue intervenido.

Las gestiones practicadas por la Guardia Civil de Pozoblanco permitieron la recuperación del tractor agrícola y del terminal telefónico sustraído, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios. Detenido y diligencias instruidas han sido entregados a la Autoridad Judicial.

La Guardia Civil recuerda que las actuaciones y sospechas que no denuncie o comunique, no pueden integrarse en el análisis de riesgos, ni en su caso investigarse. El hecho de no denunciar otorga total impunidad a los autores de las sustracciones e incentiva a los potenciales ladrones a cometer este tipo de delitos.