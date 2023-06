Detenido por conducir drogado, sin carnet, dañar tres coches en su huida y herir a dos policías cuando intentaban arrestarlo

Un hombre ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos tras ser arrestado por un gran número de delitos.

Según ha podido conocer este periódico, los hechos tuvieron lugar durante la noche de este viernes en la capital de Córdoba. Todo comenzó cuando el hombre huyó después de que un coche de la Policía Local le diera el alto.

En su fuga, el conductor dio marcha atrás y consiguió escapar a gran velocidad, esquivando varios coches. Sin embargo, en su camino acabó chocando contra tres vehículos. Cuando finalmente los agentes pudieron alcanzarle, el hombre se resistió a ser arrestado, causando lesiones leves a dos policías locales.

Una vez detenido, el conductor fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas, dando positivo la segunda prueba en cocaína y heroína. Además, los agentes comprobaron que carecía de carnet de conducir.

Los delitos a los que se enfrenta son conducción temeraria, sin carnet y bajo los efectos de sustancias estupefacientes, desobediencia y resistencia a la autoridad, lesiones leves y daños.

