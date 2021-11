Los bomberos rescatan a dos bebés del interior de dos coches donde se quedaron encerrados

Miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han tenido que actuar este domingo para rescatar a dos bebés del interior de sendos coches, donde se quedaron encerrados y con las llaves dentro, sin posibilidad de que sus padres pudieran abrir los vehículos.

Los dos sucesos se han dado de manera similar, con apenas una hora de diferencia, en la capital cordobesa, según han confirmado a este periódico los bomberos y ha avanzado Diario Córdoba. En el primer caso, el aviso se daba sobre las 13:20, cuando un bebé de corta edad se había quedado dentro de un vehículo cerrado en la barriada de Electromecánicas. El segundo caso se daba a las 14:25, en la calle Joaquín Sama Naharro en Huerta de la Reina, donde un bebé de unos tres meses también se había quedado encerrado en otro coche.

En ambos casos, explican los bomberos, un descuido habría provocado que los vehículos se cerraran con las llaves en el interior. Ante ello, los integrantes del SEIS han procedido a romper una de las ventanillas para acceder cuanto antes hasta los bebés y sacarlos de los coches.

Señalan que esta decisión forma parte del protocolo establecido por los bomberos para socorrer a los menores en el menor tiempo posible, aunque ambos bebés habían permanecido "tranquilos, vigilados en todo momento, en la sombra y se encontraban bien".

"Ante los nervios de los papás, lo más rápido es romper una ventanilla", indican, para añadir que suelen ser momentos de angustia para los progenitores y que, en estos dos casos, han terminado con final feliz.

