Arden un vehículo y un contenedor en una misma calle del barrio del Guadalquivir

Los bomberos de Córdoba han sofocado durante esta noche dos incendios en una misma calle del barrio del Guadalquivir.

En concreto, sobre las 23:00 ha ardido un vehículo en la calle Libertador Carrera y O'Higgins y, más tarde, el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) de Córdoba ha tenido que salir para extinguir otro incendio, esta vez en un contenedor en la misma calle.

De ambos incendios no hay que lamentar daños personales.

