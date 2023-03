Vuelve a aumentar el número de cordobeses que vive en el extranjero

El número de cordobeses que vive en el extranjero ha vuelto a aumentar y es cada vez más alto, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, hay 22.119 cordobeses residiendo en el extranjero, a fecha de 1 de enero de 2023.

Esta cifra no ha parado de crecer en los últimos años, especialmente durante los de la crisis económica. Así, ha sido ahora cuando el número está comenzando a ralentizarse, aunque sigue creciendo. En muchos casos se trata de población joven que ante la falta de oportunidades ha buscado trabajo en el exterior de España.

A nivel nacional, el número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero alcanzó los 2.790.317 a 1 de enero de 2023, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Esta cifra supone un incremento del 1,7% (47.712 personas) respecto a los datos a 1 de enero de 2022. Por continente, el 58,7% de las personas inscritas tenía fijada su residencia en América, el 37,7% en Europa y el 3,6% en el resto del mundo. Los mayores aumentos de inscritos durante el año 2022 se dieron en Europa (32.589 más) y América (19.698 más). En términos relativos, los mayores incrementos se produjeron en Europa (3,2%) y Oceanía (1,3%).

El 15,1% de los inscritos en el PERE a 1 de enero de 2023 tenía menos de 16 años, el 62,8% tenía de 16 a 64 y el 22,1% tenía 65 o más años. Por continente, el 50,5% de los menores de 16 años residía en Europa y el 42,4% en América. En el grupo de edad de 16 a 64 años, un 57,1% residía en América y un 39,6% en Europa. En cuanto a los mayores de 65 años, el 74,5% tenía fijada su residencia en América y un 23,7% en Europa.

