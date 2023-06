Vuelos internacionales desde Córdoba a través del tren

Air Europa e iryo han firmado este jueves un acuerdo para combinar sus servicios en un único billete. En concreto, este acuerdo permitirá a los usuarios sacar billetes combinados de Air Europa e iryo a través de la web de la aerolínea o en agencias de viajes autorizadas a partir de septiembre de este año. En el futuro, la venta estará disponible también en el sitio de iryo.

De esta forma, iryo llevará a Madrid a los pasajeros procedentes de Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Cuenca, Valencia, Albacete, Alicante, Málaga, Antequera, Córdoba y Sevilla, que podrán despegar desde la capital hacia los 33 destinos europeos y los 21 americanos a los que vuela Air Europa. Todo ello, en un único billete.

El acuerdo se ha firmado este jueves a bordo de un tren de iryo en la estación de Atocha (Madrid) entre el consejero delegado de iryo, Simone Gorini, y el consejero delegado de Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa.

Por el momento, según han explicado en rueda de prensa, el billete combinado sumará los precios de ambos servicios. No obstante, al tratarse de un servicio combinado, el pasajero tendrá ciertas ventajas que no se darían al adquirir los servicios por separado, como, por ejemplo, la facilidad en la gestión si uno de los dos transportes se retrasa. Este acuerdo supone el primer 'partner' aéreo para iryo.

Nuño de la Rosa ha señalado que se trata de un paso más hacia la intermodalidad, que busca la comodidad y la sencillez de los viajes de cara al futuro. El directivo se ha mostrado esperanzado en que esta intermodalidad sea “total” para 2025, cuando está proyectado el inicio de la conexión de la alta velocidad ferroviaria con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Por su parte, Gorini ha destacado que iryo opera actualmente desde las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, ambas conectadas con Barajas vía tren de Cercanías, aunque también ha puesto en valor que será importante la llegada del tren de alta velocidad al aeropuerto para reforzar el servicio, un momento para el que este acuerdo sienta las bases.

Además, ha incidido en que la intermodalidad es “tendencia en Europa” ya que este tipo de acuerdos “también son fundamentales para reducir el impacto de los desplazamientos al cambio climático”. “Queremos que los viajes sean accesibles, sostenibles y variados en horarios”, ha concluido“.

Ambas compañías destacan que, una vez que el tren de alta velocidad llegue a Barajas, el proceso de viaje será mucho más sencillo para los pasajeros, que podrán facturar la maleta en la ciudad de origen y recogerla en el destino.

Por el momento, el acuerdo incluye la combinación de ambos transportes combinando sus precios en un solo billete, aunque no descartan “algo más en el futuro”. Los operadores tienen intención de ir ampliando el servicio en el futuro y han destacado la idea de que los pasajeros puedan acumular puntos en los programas de una y otra compañía a través de este billete combinado.

