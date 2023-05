Vox presenta a Paco Franco en Encinarejo aunque abogó por eliminar las entidades locales autónomas

A pesar de que Vox ha abogado públicamente por la desaparición de las Entidades Locales Autónomas (ELA), en las próximas elecciones municipales presenta candidato a las elecciones municipales en varias de ellas, incluidas algunas de las que hay en Córdoba. Al igual que ocurre con su discurso sobre la eliminación de las autonomías, que parece convivir con presentarse a las distintas elecciones regionales, el partido de Santiago Abascal también permite optar a la Alcaldía de las ELAs de Andalucía pese a que sus portavoces pidan públicamente su desaparición.

Eso es lo que hizo el parlamentario andaluz de Vox y excoordinador de Vox en Córdoba Alejandro Hernández el pasado mes de diciembre en su discurso previo a votar en contra del proyecto de Ley para destinar una línea de subvenciones a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas (ELA) para la financiación del desarrollo y ejecución de sus competencias.

Aquel día, desde la tribuna, Hernández puso en entredicho si, ante la realidad actual, “se requiere de la existencia de estas entidades locales autónomas”, y de hecho manifestó que prefiere “sinergias de fusión e integración local” antes que esta figura, que consideró “un minifundismo local”. Finalmente, reconoció que las ELAs “en el pasado tuvieron su utilidad”, si bien afirmó que hoy “tendería a su paulatina desaparición y su integración o reintegración en los ayuntamientos”.

En el momento de pronunciar el discurso, Hernández era parlamentario y presidente de Vox en Córdoba. Semanas después dimitió del segundo cargo, entre críticas al partido. El equipo que lo sucedió, sin embargo, sigue defendiendo el discurso, si bien, en las elecciones municipales, ha presentado a Paco Franco como candidato a la Alcaldía de la ELA de Encinarejo.

Encinarejo es una Entidad Local Autónoma del municipio de Córdoba con poco más de 1.700 habitantes en la que el PP encadena tres mayorías absolutas y cuyo actual alcalde, de hecho, va en las listas al Ayuntamiento de Córdoba como concejal. Frente a él, Vox ha colocado a Paco Franco, quien, además de tener un nombre que se ha prestado a la broma en redes sociales, resulta que también es conocido por sus cambios de opinión.

Y es que, según señalaba Diario Córdoba, Paco Franco fue militante del PSOE hasta el año 1999, cuando pasó al Partido Andalucista, donde estuvo hasta el año 2007, antes de recabar en el PP, para el que ha sido concejal y responsable del Área de Infraestructuras y Servicios Públicos Básicos en las tres últimas legislaturas. Desde 2023, sin embargo, Franco está con Vox, para el que opta a robarle al PP ese “minifundio” -Hernández Dixit- llamado Encinarejo.

Por su parte, Vox Córdoba ha defendido la elección de Paco Franco, así como presentarse en entidades locales autónomas, pese a que estén “a favor de la reducción de la cifra actual de ayuntamientos”. “La administración local también tiene que adelgazar. En el pasado, la inexistencia de carreteras y de vehículos a motor justificaba la profusión de municipios, ya que desplazarse de uno a otro podía llevar días. Hoy no es así. Además muchas gestiones se hacen ya telemáticamente”, apuntan desde el partido, que defiende que presentar a Paco Franco como candidato es compatible con este ideario.

“Al igual que estamos en los Gobiernos autonómicos, nos presentamos a esta ELA, las políticas de Vox llegan para ponerse en marcha desde dentro de la administración”, manifiestan las fuentes consultadas.

Sobre la elección de este candidato, explican que fue el propio Paco Franco quien se puso en contacto con Vox hace unos meses, “ya que no se sentía representado por las políticas del Partido Popular y estaba cansado de ellas”. “En un principio no teníamos pensado presentar candidato, pero conocemos la capacidad de trabajo y la labor de Paco Franco durante estos años y nos pareció magnífica. También comenzamos a recibir muchas llamadas de apoyo y de muchos vecinos cansados de la política desastrosa del PP en Encinarejo y con el apoyo de Paco y de la gente que nos transmitía ese desazón se decidió presentar candidatura”, aseguran.

En este sentido, además, afirman que, tras conocerse la designación de Franco como candidato de Vox en Encinarejo, el mismo alcalde, el popular Miguel Ruiz Madruga, “llamó a varios miembros del Comité Electoral Provincia de manera muy persistente invitándonos a no presentarnos”. A pesar de las presuntas llamadas, Paco Franco y Miguel Ruiz Madruga competirán en las próximas municipales en Encinarejo.

