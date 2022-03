El vídeo viral en una gasolinera de Córdoba que le pone humor al precio del combustible

Lleva un día subido a las redes y ya tiene miles de reproducciones. Es el vídeo que protagoniza un matrimonio de Córdoba que le ha puesto humor a la subida del precio del combustible y ha lanzado este particular 'skecht' a propósito de la rebaja de 20 céntimos en el litro de combustible que entra en vigor a partir de este viernes 1 de abril.

Los protagonistas del vídeo son Paco y Maite y la escena transcurre en la gasolinera El Cruce de la barriada cordobesa de Santa María de Trassierra, donde la espera de la bonificación del Gobierno por el precio de la gasolina a partir de este viernes centra el sketch, que muestra la situación tanto de los gasolineros como de los conductores. En solo 24 horas, el vídeo ha obtenido cerca de 60.000 visualizaciones en Youtube y también se puede ver en otras redes como TikTok.

Esta pareja cordobesa, con más de un millón y medio de seguidores en redes sociales y millones de reproducciones de sus vídeos, e ponen humor a temas de actualidad y, sus 'actuaciones', han llegado a viralizarse y les ha llevado ya a algunos escenarios.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!