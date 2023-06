Vendedores del mercadillo pedirán regresar al Sector Sur durante los dos días: “No podemos perder una clientela de 50 años”

Desde hace casi un mes, el barrio de Miralbaida celebra los miércoles un mercadillo que tradicionalmente tenía lugar los martes en el Sector Sur. Se trata de una prueba piloto solicitada por Asociación de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Acamcor) en noviembre de 2022 en base a una mejora de las ventas. La Delegación de Comercio dio el visto bueno a un traslado provisional únicamente durante un día y hasta el 26 de julio, ya que se sigue celebrando los viernes en el Sector Sur. Tras este período, Comercio estudiará la posibilidad de que este mercadillo esté durante los miércoles y viernes en Miralbaida o vuelva a su lugar de origen y en sus días habituales de celebración. El sentir mayoritario de los ambulantes es claro: regresar al Sector Sur, donde cuentan “con una clientela de 50 años”.

Este mercadillo es el más reducido de la capital: cuenta con 43 puestos. Los dos de las barriadas, Villarrubia y Alcolea, son aún más pequeños, con una treintena de puestos aproximadamente. Esta característica hace que el mercadillo del Sector Sur tenga un poco más complicada sus ventas. Con esta justificación, Acamcor solicitó el traslado temporal que no ha gustado por igual a los vendedores; una propuesta que no fue votada por todos los comerciantes en su totalidad. El técnico que firmó el informe de traslado de la Unidad de Comercio y Venta Ambulante del Ayuntamiento de Córdoba dejó claro también por escrito que desconocía si esta iniciativa estaba apoyada por la unanimidad de los comerciantes ambulantes autorizados.

El presidente de la asociación, Juan Fernández, defiende el traslado en base a dos afirmaciones: “Las ventas han aumentado y se ha cumplido un sueño del barrio de Miralbaida, que en 40 años no ha tenido nada”, algo que cuestionan algunos comerciantes, que achacan el incremento de las ventas “a la novedad” y dudan de que se mantengan en el tiempo.

A pesar de ello, Fernández asegura que los comerciantes no quieren dejar “desatendido” al barrio del Sector Sur, por lo que pide al Ayuntamiento que permita a los comerciantes vender un día en Miralbaida y otro, en el Sector. Pero la delegación de Comercio es clara al respecto: tras la prueba piloto, se estudiará la posibilidad de que el mercadillo del Sector Sur se celebre durante los dos días en su lugar habitual o en el barrio de Miralbaida.

Sin embargo, esta puntualización no fue transmitida a vendedores ambulantes preguntados por Cordópolis, quienes transmitieron su incredulidad después de que un agente de la Policía Local les comunicara esta misma disposición que aparece en el expediente de traslado. “Eso no fue lo que a nosotros se nos dijo desde la asociación, sino que, tras la prueba piloto, se votaría estar un día aquí [en Miralbaida] y otro día, en el Sector Sur. Y si eso no es así, votaremos claramente volver al Sector Sur”. Así lo transmiten varias comerciantes a este periódico, que defienden “cuidar la clientela” que tienen “desde hace 50 años”.

Es el caso de María y Antonio, que tienen un puesto de gominolas y frutos secos, y también Manuel, que regenta un puesto de ropa. Juan Martín es más beligerante y afirma que tanto él como otros vendedores dieron el visto bueno al traslado para que algunos de sus compañeros “ganaran más que en el Sector Sur” porque él, por ejemplo, vendía lo mismo. En el caso de votación, Martín apostará por regresar al Sector Sur “para no perder la clientela” acumulada durante años y, porque en el caso de optar por Miralbaida, la celebración del mercadillo durante los viernes coincidirá con el de las Setas, uno de los más grandes de Córdoba junto con el de El Arenal. “Es imposible competir con este mercadillo porque es más grande y con más puestos, y la gente acudirá a donde haya más género y con precios más competitivos”, asegura este vendedor.

Una vez que finalice la prueba piloto, el mercadillo volverá a su ubicación y días de celebración habituales en el Sector Sur. Será entonces cuando se debata el futuro de este mercadillo, pero la ordenanza es clara: permite la posibilidad de alterar el día de celebración del mercadillo e, incluso, de realizar un traslado temporal del mismo por causas de interés público. Desde el Ayuntamiento apuntan también que un mercadillo no se puede ubicar en un lugar que no contempla la ordenanza.

Por último, el informe de la Unidad de Comercio y Venta Ambulante apunta también que no es ajustado a derecho que, una vez realizada la prueba, siga celebrándose el mercadillo un día a la semana, martes o viernes, en la zona de Sector Sur y otro día de la semana, martes o viernes, en la zona de Miralbaida, ya que en este último caso se llegaría a la conclusión de que se han concedido autorizaciones en un nuevo mercadillo, vulnerando los principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia así como la no discriminación e igualdad de trato entre las personas interesadas en la concesión de autorización de venta en el mercadillo de Miralbaida.