La Universidad de Córdoba estudiará los restos arqueológicos de la Real Academia de España en Roma

La Real Academia de España en Roma es la sede académica más antigua de España en el Exterior. Fundada a finales del siglo XIX, está ligada históricamente a la iglesia y convento de San Pietro in Montorio. La Academia se encuentra en el lugar donde la tradición ubica el martirio del apóstol San Pedro. En concreto, su ubicación es el conocido como Monte Aureo o Mons Ianiculensis (Monte de Jano), por donde pasaba la Via Aurelia que unió Roma con Gades. Ese monte fue sitio privilegiado de la Roma antigua, donde villas de recreo y construcciones sacras se entremezclaban con los acueductos que traían el agua de los sectores septentrionales de Roma.

Ahora, como motivo de su 150 aniversario, la Academia prevé una serie de publicaciones donde tendrá cabida el estudio, por parte del grupo de investigación de la UCO “Antiguas ciudades de Andalucía: de la investigación arqueológica a la rentabilización social” de los restos arqueológicos anteriores a la implantación de la Corona Española en el s. XV. Entre esos restos se cuentan diversas estructuras construidas en opus caementicium y opus reticulatum, así como piezas de decoración de época antigua.

Los trabajos, promovidos por Ángeles Albert, directora de la Academia, se prolongarán durante octubre de 2022 y parte de 2023. El equipo estará formado por Carlos Márquez Moreno, Antonio Monterroso Checa, Massimo Gasparini y Juan Carlos Moreno Escribano. Será la segunda gran sede institucional española de Roma estudiada por investigadores de la UCO ya que Antonio Monterroso Checa ya fue co-autor en 2010 del Catálogo de antigüedades de la Embajada de España ante la Santa Sede, en Piazza di Spagna, que es la sede institucional de embajadores más antigua del mundo.

Referencia:

Antonio Monterroso Checa y Jorge García Sánchez, El Palacio de España en Roma: coleccionismo y antigüedades clásicas, con contribuciones de Fabiola Salcedo, Isabel Chacón, Cándido de la Cruz y Sara Olmos, Roma, 2010.

