La Universidad aumenta las plazas para sus grados de Medicina y Fisioterapia

La Universidad de Córdoba ha aprobado ampliar las plazas para alumnos en los grados de Medicina, Fisioterapia, Enología e Ingeniería Agroalimentaria, según lo acordado este jueves por su consejo de gobierno. Estos cuatro grados están siendo muy demandados por el alumnado.

En concreto, en Medicina la Universidad eleva las plazas que ofrece de 130 a 140 alumnos, según consta en el documento aprobado. En Fisioterapia, en cambio, se pasa de 80 a 88 plazas. Además, se eleva de 77 a 80 las plazas de Ingeniería Agroalimentaria y de siete a 12 las del Grado de Enología. Aparte, para el próximo curso arranca el Grado de Turismo, a través del itinerario bilingüe, con un total de 30 plazas. Este ha sido uno de los puntos más destacados abordados en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno celebrada hoy en la que se ha aprobado la oferta de plazas para alumnado de nuevo ingreso de sus titulaciones de Grado y Máster para el curso 2023/24.

Por otra parte, la Universidad de Córdoba destinará 2.805.677 euros para potenciar la excelencia investigadora de la Universidad de Córdoba con la aprobación de dos planes propios: la primera fase del ya tradicional Plan Propio de Investigación, que desde esta edición recibe el nombre del profesor Enrique Aguilar Benítez de Lugo, en memoria del catedrático de Fisiología de la UCO fallecido en 2017; y el de Investigación Internacional, dirigido a fomentar el liderazgo de la comunidad investigadora de la UCO y la captación de fondos en convocatorias competitivas internacionales.

Informe del rector y Consejo de Dirección

En su informe, el rector y el equipo de dirección han informado de las reuniones mantenidas, estado de distintas convocatorias y situación de diferentes expedientes.

Plan Propio de Investigación Enrique Aguilar Benítez de Lugo

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Propio de Investigación 2023 que, con una dotación económica de 2.673.677 euros, incrementa un 14,63% su presupuesto respecto al año anterior en su primera fase. En próximas sesiones de Consejo de Gobierno se aprobará una segunda destinada a la financiación de acciones con fondos FEDER. A partir de esta edición, el plan recibe un nombre propio, en memoria de Enrique Aguilar Benítez de Lugo, catedrático de Fisiología de la UCO fallecido en 2017, investigador de prestigio internacional quien desarrolló un papel muy relevante de gestión de la investigación en la UCO desde los años 90 del pasado siglo. El profesor Aguilar Benítez de Lugo estuvo al frente del Vicerrectorado de Investigación, primero, y Política Científica después, desde 2001 hasta 2011. Durante su gestión, en la Universidad de Córdoba se impulsaron logros como la versión consolidada de este Plan Propio de Investigación, la creación del IMIBIC o el proyecto del ceiA3. Su apuesta por el talento investigador de excelencia llevó la UCO a ser pionera en la estabilización de los entonces recientes contratos del programa Ramón y Cajal en un contexto donde la creación de nuevas plazas de PDI solo se justificaba por necesidades docentes directas, política que fue incluida con posterioridad a nivel nacional con la reserva actual del 15% en la tasa de reposición anual de PDI de las universidades públicas.

Esta Primera Fase del Plan da continuidad a acciones iniciadas en convocatorias anteriores encaminadas a activar, impulsar o mejorar las condiciones de los grupos y personal científico para el desarrollo de su investigación y para facilitar su acceso a las oportunidades de financiación que se presenten en los diferentes marcos establecidos por la Estrategia de I+D+I de Andalucía 2021-2027 (EIDIA 2021- 2027), el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023 y el Programa Marco de la Unión Europea (Horizonte Europa 2021-2127), los fondos PRR, así como a cumplir los objetivos del actual Plan Estratégico de la UCO. El documento incorpora además acciones dirigidas a impulsar las oportunidades de liderazgo en investigación e incentivar una producción científica de excelencia en el marco de cada área de conocimiento.

El Plan sigue estructurando en tres grandes ejes estratégicos: apoyo a los grupos de investigación, formación y promoción de recursos humanos para la investigación y acciones complementarias.

En lo que respecta a las ayudas a grupos de investigación (modalidad 1 y presupuesto total de 2.004.806 €), una de las grandes novedades del plan es que a través de la Submodalidad 1.1, dotada con 1.934.806 € procedente íntegramente de fondos propios, se va a distribuir la totalidad de los incentivos a los grupos PAIDI de la UCO, en adaptación al nuevo marco de financiación de la Junta de Andalucía. El reparto se hará según un modelo propio de la UCO que considera la actividad investigadora, la captación de recursos de proyectos de investigación nacionales e internacionales, y otras actividades relacionadas con la formación de doctores y la divulgación científica, así como incentivos a la promoción del liderazgo y la contribución al impacto científico de la producción de la UCO.

La ayuda a grupos de investigación se completa con la submodalidad 1.2. de reparación de instrumentación científica que busca paliar, en la medida de lo posible, las dificultades de los grupos PAIDI (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación) de la universidad para reparar las averías del instrumental científico que manejan; y la 1.3. de infraestructura HUM-SEJ, en la que la cuantía a percibir también vendrá dada por el citado modelo de evaluación propio de la UCO. El presupuesto es de 20.000€ y 50.000€, para cada una de ellas.

En lo que se refiere a la formación y promoción recursos humanos, modalidad 2, el plan establece cinco submodalidades con un presupuesto global de 559.271 euros. La UCO hace una apuesta decidida por el talento investigador, incluyendo acciones destinadas a apoyar al personal investigador en sus diferentes etapas: grado y máster (becas semillero. Submodalidad 2.1), con una dotación de 60.000 euros; predoctoral (contratos de personal investigador en formación - Submodalidad 2.2), con un presupuesto de 229.271 euros y postdoctoral (submodalidad 2.3), con contratación adaptada al nuevo marco normativo vigente desde 2022 y un prespuesto de 200.000 €. Como novedad, se ofrece por primera vez la convocatoria de la submodalidad 2.4 “UCOLIDERA”, con una dotación de 30.000€ y destinada a investigadores aún en fase de estabilización para que puedan liderar actividades de investigación, siendo este uno de los criterios considerados en la evaluación para obtener el certificado R3, así como un paso previo para mejorar la competitividad en convocatorias de acciones y proyectos de investigación e innovación, todo ello con impacto positivo en la futura acreditación para la carrera universitaria como PDI. S e mantiene el apoyo a la consolidación de la carrera científica de las investigadoras de la Universidad de Córdoba a través de la submodalidad 2.5. “UC♀MPULSA”, a la que dedica un presupuesto de 40.000 euros.

El Plan Propio de Investigación 2023 se reafirma en su apuesta por el fomento de la internacionalización y la visibilidad de la investigación, no solo a través de las submodalidades mencionadas anteriormente, sino también a través de las acciones complementarias (Modalidad 3) y una dotación de 103.000€. Se subdivide en ayudas para estancias breves en centros de investigación extranjeros, con una dotación de 40.000 euros; ayudas a la organización de congresos, seminarios y reuniones, con un presupuesto de 40.000€, y ayudas para actividades de difusión y divulgación científicas, con una dotación presupuestaria de hasta 15.000 euros. En este último punto, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCi) ha de seguir jugando un papel clave fomentando la cultura científica entre la ciudadanía, las vocaciones científicas y ayudando a formar a nuestros investigadores en divulgación científica y a dar a conocer sus resultados de investigación a la sociedad en general. Todo ello en línea con una Ciencia con y para la Sociedad.

Eseta modalidad del plan se completa con las convocatorias de los prmios de excelencia de Investigación, que buscan reconocer y estimular la labor creadora y de investigación de investigadores noveles y de aquel personal investigador que haya defendido su tesis en los últimos cinco años, de forma coordinada con el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado. Este Plan Propio 2023 amplía las áreas individuales de investigación y añade nombres propios a los ya existentes en cada categoría, visibilizando la contribución de la mujer desde la Antigüedad al conocimiento y al desarrollo de la sociedad, en línea con la mejora de consecución de objetivos tras la evaluación del II Plan de Igualdad de la UCO. La dotación económica para estas dos modalidades de premios es de 14.600 euros.

Las diferentes modalidades presentadas en este Plan Propio están alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Junto al Plan Propio, han sido aprobadas las bases reguladoras y convocatorias de todas las modalidades de ayudas recogidas en el mismo, de los premios de investigación y de los pemios de excelencia para investigadores e investigadoras noveles. También han quedado resuelta definitivamente la submodalidad 2.2 del Plan de 2022.

Plan Propio de Investigación Internacional

En la sesión también ha sido aprobado el Plan Propio de Investigación Internacional, con el fin de promover la excelencia en la investigación, el liderazgo internacional de la comunidad investigadora de la UCO y la captación de fondos en convocatorias competitivas internacionales. El plan tiene una dotación económica de 132.300 euros y se estructura en tres modalidades de ayudas: para el fomento de la participación en proyectos de investigación de convocatorias internacionales; incentivos a la coordinación de proyectos de investigación internacionales y la atracción de personal investigador doctor para el fortalecimiento de la investigación internacional.

La primera modalidad, dotada con un presupuesto de 22.300 €, tiene como finalidad la concesión de ayudas para sufragar los gastos derivados de la preparación de proyectos internacionales. Podrá concurrir el personal investigador de la Universidad de Córdoba, a través de las Unidades de Investigación (Grupos de investigación, institutos, unidades de excelencia y otras agrupaciones de investigadores), que realicen actividades encaminadas a la participación en Programas de I+D+i competitivos de ámbito internacional, en los que la Universidad de Córdoba actúe como beneficiario directo. El importe máximo que podrá asignarse a cada investigador/a no podrá superar los 1.500 € por acción, salvo en el caso de que un miembro de una Unidad investigadora de la UCO coordine la propuesta internacional o sea investigador/a principal (IP) de un proyecto del Consejo Europeo de Investigación (ERC), en cuyo caso la cuantía podrá aumentarse hasta 3.000€ (IVA excluido).

La segunda modalidad se dirige al fomento del liderazgo de estructuras propias de la UCO en solicitudes de proyectos en programas consorciados de I+D+i internacionales, mediante la incentivación económica a las Unidades de Investigación cuyos componentes lideren solicitudes en este tipo de programas consorciados, o bien que lideren solicitudes del European Research Council. El presupuesto total de esta convocatoria es de 20.000 euros.

La mayor dotación presupuestaria de este plan propio se destina a la incorporación de personal doctor beneficiario de proyectos de convocatorias del

European Research Council

(ERC), o en su defecto que coordine proyectos de investigación internacionales dentro del marco vigente de la UE, que esté en disposición de integrarse en la Universidad de Córdoba para desarrollar el proyecto concedido. Para ello, se ha establecido una dotación económica de 90.000 euros. Podrá solicitar estas ayudas el Personal docente e investigador de la Universidad de Córdoba que cuente con la aprobación del/a responsable de una Unidad de Investigación, con capacidad para incorporar a personal doctor de una entidad externa beneficiario de un proyecto del ERC o que actué en calidad de coordinador de un consorcio europeo, a fecha de cierre del plazo de presentación de las solicitudes, para ejecutar el proyecto en las Universidad de Córdoba.

Por último, dentro del apartado de proyectos de investigación internacionales ha quedado modificado el reglamento para la solicitud y gestión de proyectos I+D+i internacionales.

Estudiantes

En materia de estudiantes, ha sido aprobada la oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2023/24, que presenta como novedades el incremento en un 1% el número de plazas en todas la titulaciones detinadas al nuevo cupo para estudiantado en riesgo de exclusión; la ampliación del 7,5% del número de plazas en la Facultad de Medicina; la incorporación a la misma de un nuevo itinerario bilingüe en el Grado de Turismo, condicionado a su informe favorable pendiente de aprobación, para el que se destinarían 30 plazas de la oferta general y 1 del cupo de exclusión social.

En este apartado también se han aprobado las bases reguladoras de las subvenciones orientadas a premiar a las primeras personas clasificadas en la fase provincial o regional de las olimpiadas de conocimiento organizadas por distintas soiedades y asociaciones científicas y humanísticas, siempre y cuando este estudiantado se matricule en el primer curso de los estudios de Grado de la Universidad de Córdoba. Igualmente, se ha modificado el reglamento de las bases reguladoras de las becas solidarias de la UCO destinadas a estudianado que se encuentren en una difícil situación para continuar o finalizar sus estudios por circunstancias de tipo económico. El Consejo también ha dado vía libre a la admisión por reconocimiento de créditos del estudiantado que desee continuar estudios de Grado en la Universidad de Córdoba para el curso 2023/24.

En el capítulo de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente, se ha aprobado el Programa de Actividades extracurriculares de la Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB) para el curso académico 2022/2023.

Másteres y doctorado

En lo concerniente a Másteres y Doctorado, se ha aprobado la oferta de plazas de másteres universitarios para el curso 2023/24; el itinerario de doble título internacional del Máster de Artes (European Management) de la Universidad de Wildau y el Máster de Comercio exterior e internacionalización de empresas por la Universidad de Córdoba (UCO), las memorias para la verificación de la modificación sustancial de los másteres universitarios en Enseñanza Bilingüe y aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras por las universidades de Córdoba y de Jaén y en Abogacía por la Universidad de Córdoba y la modificación no sustancial de los títulos de Master Universitario en Biotecnología y en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura por las universidades de Almería, Córdoba y Málaga. El Consejo también ha aprobado en este apartado las solicitudes de informe previo a la verificación de los planes de estudios de los planes de Doctorado en Sociología, Ciencias Políticas y Antropología y en Traducción, Mediación Lingüística y Comunicación especializadas a implantar en el curso 2024/25 y la modificación del reglamento de organización y funcionamiento interno de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo. Rural Sostenible por las universidades de Córdoba y Sevilla.

Planificación y organización académica

En materia de organización académica, en esta sesión se ha probado la modificación de programas académicos y de simultaneidad de las dobles titulaciones de Grado en Traducción e Interpretación y en Estudios Ingleses y de Grado en Traducción e Interpretación y Grado en Filología Hispánica. El Consejo también ha dado vía libre a la modificación no sustancial de los planes de estudio de los grados en Medicina y en Educación Social y la adscripción de asignaturas áreas de conocimiento por causas sobrevenidas.

Política Departamental

En el apartado de Política Departamental, el conse ha aprobado la modificación de la relación de áreas de conocimiento en las que se convocarán plazas de la Oferta de Empleo Público de Personal Docente en Investigador (PDI) de 2021 a; los perfiles y comisiones evaluadoras y técnicas de cuerpos docentes universitarios y de profesorado contratado y dos adaptaciones de contrato. También en este apartado han quedado modificados los reglamentos para compatibilizar el cuidado a menores con la producción científica y el que establece el procedimiento de actualización de las listas de acreditación del PDI.

Programa de Apoyo a la Equidad

Dentro del apartado de igualdad, inclusión y compromiso social, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Programa de Apoyo a la Equidad (PAE) cuyo objetivo es consolidar la Red de Apoyo constituida por PDI, estudiantado y Personal de Administración y Servicios (PAS) de cada centro para dinamizar el trabajo y velar por el cumplimento de las políticas de igualdad e inclusión en la UCO y avanzar y profundizar las acciones promovidas en el marco de la igualdad e inclusión mediante un trabajo proactivo, transversal y cooperativo entre servicios y centros. El PAE, coordinado por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, contará con el personal de la Unidad de Igualdad (UI) y del Área de Inclusión (AI). La Red de Apoyo estará formada por una persona del PDI, una del PAS y una del estudiantado de cada centro.

Otros acuerdos

El Consejo también ha aprobado el procedimiento para realizar el control de docencia; la modificación de los reglamentos de la Unidad de Inspección de la Universidad de Córdoba y del Comité de Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Córdoba, de cuyo órgano ha renovado sus miembros y la composición de la Comisión de Convivencia.

Por último, ha resuelto definitivamente diversas modalidades de ayudas del IX Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia; acordado la convalidación de acuerdos de la Comisión de Evaluación por Compensación, sustanciado diversos recursos y aprobado distintos convenios.

