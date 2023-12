El único colegio público de educación especial de Córdoba Premio al Mérito de Andalucía

El colegio público de educación especial Virgen de la Esperanza de Córdoba ha ganado la placa de Oro al mérito en Educación de la Junta de Andalucía. Es el único centro andaluz que ha recibido este premio, que ha recibido este viernes.

La entrega ha tenido lugar en Málaga, durante la celebración del II Congreso Internacional de Innovación Educativa en Andalucía, al que ha asistido la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo.

La directora del centro, Gloria María Sáez, ha señalado a este periódico que el premio reconoce la labor y la trayectoria de este colegio, el único centro público de educación especial que hay en la provincia de Córdoba, y que lleva años levantando proyectos innovadores en el ámbito educativo.

Entre ellos, el musical de La bella y la bestia que impulsó el colegio y que llegó a representarse en el Teatro Góngora, contando para ello con la comunidad educativa y los alumnos.

Una comunidad que cuenta con 40 alumnos, 14 maestros, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, educadores y personal de servicios y administrativo. Un corpus humano que, según la directora, es el alma del centro y una de las razones que lo han conducido a este premio.

El otro es el trabajo diario: “Es principalmente un enfoque competencia y personal, con el que damos respuesta a las necesidades de nuestros alumnos”, explica Sáez, que remarca que el Virgen de la Esperanza lleva más de 30 años como centro público de referencia en Córdoba.

