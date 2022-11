UGT denuncia una merma “injustificada” en el complemento de rendimiento a profesionales del SAS

Representantes de UGT Servicios Públicos de Córdoba, junto a trabajadores del SAS, se han concentrado esta mañana ante la estatua del donante del Hospital Reina Sofía para denunciar “el detraimiento de distintas cantidades del Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) a las distintas categorías profesionales del servicio sanitario en Andalucía”.

En concreto, el sindicato asegura que los médicos terminan por cobrar unos dos mil euros al año menos de lo que debiera corresponderle por este complemento, los enfermeros unos mil euros menos, los técnicos especialistas unos 500 euros, los TCAE dejarían de cobrar unos 300 euros y 250 los celadores. UGT denuncia que la Junta lo hace “basándose en justificaruna falta de rendimiento que este año dicen que ha sido de un 6 por ciento menor que el año pasado y esa es la excusa para quedarse con millones de euros de sus trabajadores y trabajadoras”.

La secretaria provincial del Sector Salud y Servicios Sociosanitarios en Córdoba, Mari Carmen Heredia, señaló que “son muchas las preguntas y ninguna las respuestas mientras lo que consistía en un complemento para estimular a los y las profesionales se ha convertido, cada año más, en una forma de maltratar y enfadar a la plantilla y más de 120.000 profesionales del SAS en Andalucía nos preguntamos adónde va nuestro dinero”.

Heredia indicó que desde UGT piden que este complemento “se convierta en un factor fijo y que se pague el cien por cien de su cantidad total de forma mensual, dejando de especular con un dinero que pertenece a los y las profesionales y que cada año se roba en función de las necesidades del SAS” y exigió que “paren de engañar con falsas evaluaciones y con objetivos que nadie conoce ni negocia”.Hasta el momento el CRP se ha estado ingresando a los profesionales dividido en dos nóminas a lo largo del año.

La secretaria provincial de UGT SP denunció, asimismo, que no todos los profesionales tienen derecho a cobrar este complemento, ya que “si no llevan como mínimo cuatro meses trabajando no tienen derecho a percibirlo pero, sin embargo, su trabajo ha sido el mismo y las horas y esfuerzo han sido equivalentes en productividad al del resto de profesionales”.

Por su parte, responsable de la sindical de UGT SP en el Hospital Reina Sofía, Eugenia Urbano, señaló que “no se trata únicamente de un tema de dinero sino que la ciudadanía debe saber que los profesionales han estado trabajando este año en una situación de post pandemia ofreciendo más del cien por cien y en una situación en la que faltan profesionales por lo que establecer una baremación de productiviudad en estas condiciones nos lleva a una desvirtualización del rendimiento real que tienen los trabajadores y trabajadoras de la salud en Andalucía, infravalorándose su enorme esfuerzo”.

De otro lado, la responsable de UGT en el Reinba Sofía señaló que, “una vez más, la consejería aprovecha cualquier ocasión para volver a meter la mano en el bolsillo y recortar” y denunció “la falta de transparencia de la Junta de Andalucía que nos priva de la información para saber cuáles son los criterios de evaluación y quiénes hacen esa evaluación por la que deciden que los profesionales del SAS no llegan al cien por cien de productividad”.