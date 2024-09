Tripadvisor ubica en Córdoba al tercer mejor restaurante informal del mundo

El restaurante cordobés Bodegas Mezquita Céspedes ha sido reconocido como el tercer mejor restaurante informal del mundo en el prestigioso ranking “Best of the Best 2024” de Tripadvisor. Este logro sitúa al restaurante como el mejor en su categoría en España, consolidando su reputación como uno de los destinos gastronómicos más destacados a nivel global.

En el ámbito nacional, Bodegas Mezquita Ribera también ha conseguido un lugar destacado, alcanzando el sexto puesto entre los mejores restaurantes informales de España. Esta distinción refleja la consistencia y calidad que caracteriza a todo el grupo Bodegas Mezquita, conocido por su cocina tradicional cordobesa y su apuesta por ofrecer una experiencia auténtica y accesible para locales y visitantes.

Además, dentro de la ciudad de Córdoba, otros dos restaurantes del grupo han sido reconocidos en el ranking: Bodegas Mezquita Cruz del Rastro, que ocupa el segundo puesto, y Bodegas Mezquita Corregidor, en la tercera posición. Estos reconocimientos refuerzan el liderazgo gastronómico de Bodegas Mezquita en la ciudad y su compromiso con la excelencia en el servicio y la oferta culinaria.

Los premios “Best of the Best” de Tripadvisor se basan en las valoraciones y opiniones de millones de viajeros de todo el mundo, lo que convierte este reconocimiento en un reflejo auténtico de la satisfacción de los clientes.

Baldomero Gas, propietario de Bodegas Mezquita, se mostró emocionado por este logro: “Este reconocimiento es un reflejo del esfuerzo y dedicación de todo nuestro equipo. Me siento profundamente orgulloso de cada una de las personas que forman parte de Bodegas Mezquita. Si hemos alcanzado el tercer puesto a nivel mundial, es gracias a nuestros compañeros, que no solo son excelentes profesionales, sino también personas excepcionales. Su compromiso diario por hacer que nuestros clientes se sientan felices y bienvenidos es lo que nos distingue. Ya estamos preparando una gran celebración para brindar como se merece todo lo que hemos logrado juntos”.