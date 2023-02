Tres de cada diez cordobeses han tenido que residir fuera de la ciudad en los últimos 20 años

Tres de cada diez cordobeses han establecido su residencia fuera de la capital en algún momento de los últimos 20 años. Son los datos de la Encuenta de Censos de Población y Viviendas correspondiente al año 2021, publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que analiza la movilidad en términos de vivienda.

Así, en la comparativa desde el año 2001, un total 111.577 cordobeses han residido fuera de la capital en algún momento de los últimos 20 años. De ellos, 71.050, es decir el 63%, se marchó fuera de la provincia a vivir.

La mayor parte de las personas que se marcharon de Córdoba, 40.527, lo hicieron a una localidad de la provincia. A ese porcentaje le siguen los 33.588 residentes que vivieron en otra comunidad autónoma, mientras 25.884 establecieron su residencia en provincias andaluzas.

Finalmente, un total de 11.578 cordobeses vivió en el extranjero durante algún momento de las últimas dos décadas.

La estadística también muestra cómo es la movilidad en términos de residencia dentro de la propia ciudad, de manera que prácticamente la mitad de los cordobeses, 152.909, vive hoy en una vivienda distinta a la que vivía hace 20 años. Por el contrario, un total de 35.739 residentes, no se ha movido y sigue en el mismo hogar que en el que residía en el año 2001.

La movilidad ha sido mucho menor en los últimos diez años, los de la resaca de la crisis financiera, a pesar de lo mucho que se ha hablado de la fuga de cerebros. Así, si se comparan los datos desde 2011 a 2021, sólo el 8% de la población, un total de 26.006 personas, ha establecido su residencia fuera de la ciudad.

De nuevo, la mayoría, 7.895, se mudó a un pueblo de Córdoba, mientras que 6.368 optaron por otra comunidad autónoma, 6.124 por otra provincia andaluza y 5.619 por residir en el extranjero.

Además, 114.558 cordobeses lleva desde 2011 viviendo en la misma residencia, mientras que 153.366 sí que ha cambiado de domicilio en la última década.

