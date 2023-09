Treinta restaurantes cordobeses, entre los mejores del mundo en el 'Map of the Best' de webs gastronómicas

Un total de treinta restaurantes de Córdoba capital y otros cuatro de la provincia aprecen entre los mejores del mundo en el Map of the Best, un mapa interactivo elaborado con datos de las principales páginas webs de gastronomía y que recoge establecimientos premiados o recomendados por, entre otros, la Guia Michelin.

Entre la treintena de restaurantes de la capital se encuentran los dos que cuentan, precisamente, con estrellas Michelin -Noor (de Paco Morales) y El Choco (de Kisko García)-, pero también otros con menciones Big Gourmand o recomendados.

Así, Map of the best cita ReComiendo, Los Berengueles, Terra Olea, Tellus, El Envero, Astoria Casa Matías, Vértigo, La Casa de Manolete, La Cuchara de San Lorenzo , el Bar de Paco Morales, Celia Jiménez, Casa Rubio, Arbequina, La Taberna de Almodóvar, Vértigo, Barra y Mesa Taberna o La Ermita de la Candelaria.

También aparecen otros establecimientos como son Taberna nº 10, Casa Pepe de la Judería, Bodegas Mezquita, La Perla Azul, Pasillo Oriental, Damasquino Halal, El Paseo Ibérico Taberna y La Bella Italia.

En la provincia, el mapa de los mejores restaurantes lleva al cliente hasta Káran Bistró en Pozoblanco y La Taberna de Cuatro Caminos en Almodóvar del Río, además de otros dos locales en Puente Genil: Alma Ezequiel Montilla y Casa Pedro, como avanzó PuenteGenilOK.