Los testamentos solidarios en Córdoba dejaron 340.000 euros a organizaciones sociales el año pasado

Los testamentos solidarios en Córdoba dejaron a organizaciones sociales no lucrativas más de 340.000 euros a lo largo del año pasado. En concreto, se contabilizaron un total de 340.465 euros en testamentos a favor de este tipo de entidades.

Esto supone multiplicar por cinco lo donado en testamento ssolidarios en Córdoba en el año anterior, ya que en 2022 se contabilizaron 70.125 euros, todo ellos según los datos de la plataforma www.haztestamentosolidario.org.

En el conjunto de Andalucía, los testamentos solidarios han sumado 4,09 millones de euros a la labor social de las organizaciones no lucrativas, un 165% más que un año antes. Por provincias, en 2023 Sevilla recibió la mayor suma de toda Andalucía siendo de 1.131.828 euros frente a los 39.639 euros de 2022. En Granada 1.058.191 euros (320.409 euros en 2022), en Málaga 660.917 euros (272.778 euros en 2022), en Jaén, 454.654 euros (421.806 euros en 2022)en Córdoba 340.465 euros (70.125 euros en 2022) y en Almería 36.667 euros (21.921 euros en 2022).

A nivel nacional, los testamentos solidarios han supuesto para las entidades miembros de la plataforma un 33% de fondos más que en 2022, siendo de 54 millones de euros frente a los 40 millones del año pasado. En el caso de Andalucía, estos testamentos solidarios sumaron un total de 4.097.252 millones de euros a la labor social de las organizaciones no lucrativas, un 165% más que en 2022 donde fue de 1.547.667 millones de euros.

Estos fondos permiten a las ONG convertirlos en investigación de diferentes enfermedades, protección de los derechos humanos y la infancia, oportunidades a personas que viven situaciones de pobreza extrema, cuidado del planeta, abordar situaciones de emergencia para las que nadie está preparado y un largo etcétera de ayudas cada día más necesarias.

Hacer un testamento solidario es un acto muy sencillo a través del cual cualquier persona puede incluir en su testamento algún bien concreto, toda o una parte de su herencia a causas sociales, sin perjuicio de sus herederos/ras forzosos/sas. Para ello no existe un mínimo ni un máximo de dinero o bienes donados, solo la voluntad de querer ayudar y con ello dejar una huella imborrable en la sociedad. Según la plataforma HazTestamentoSolidario.org, la donación mediana en testamento ronda los 23.000 euros, si bien el promedio en 2023 ha sido de 89.000, los cuales son destinados al trabajo de las organizaciones.

En España, en 2023 las fundaciones y entidades no lucrativas recibieron el anuncio de 582 personas que les habían incluido en su testamento solidario, un 31% más que en 2022. En Andalucía, en 2023 las fundaciones y entidades no lucrativas recibieron el anuncio de 59 personas que les habían incluido en su testamento solidario, un 9% más que el año anterior (54).

En 2023 se realizaron en España 742.123 testamentos, un 16% más que en 2022 y dos puntos por encima del anterior récord post-covid (709.082 en 2021) y en Andalucía se realizaron 127.665 testamentos unipersonales, un 5% más que en 2022 (121.984).

Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma donde más testamentos solidarios se han recibido en 2023 con un total de 33, un 27% más que en 2022 (26). Cataluña es la Comunidad Autónoma donde más testamentos solidarios se han recibido (82), seguido de Madrid (45).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!