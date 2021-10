La subida de la luz dispara las ayudas sociales para poder pagar el recibo

La escalada de precios de la electricidad en los últimos meses tiene una cara más en ese poliedro de consecuencias a todos lo niveles que se ve cada día. Es una cara especialmente vulnerable y es que la subida de la luz ha disparado la necesidad de destinar ayudas de los Servicios Sociales a que muchas familias puedan pagar el recibo eléctrico.

Teresa y sus dos hijas pequeñas son un ejemplo que pone nombre a esa realidad. Viven en Córdoba, en un piso de alquiler por el que pagan 500 euros. Los ingresos con los que Teresa cuenta se quedan en 402 euros de una pensión no contributiva por discapacidad. Así que, como ella misma dice, "es imposible vivir". Para manuntención de sus dos hijas -de 5 y 10 años-, recibe el dinero correspondiente del padre de las niñas, pero afrontar cualquier otro gasto es una barrera. "En los dos últimos meses, ha tenido que recibir la ayuda de Cruz Roja para poder pagar el recibo de la luz", explica.

Los recibos de electricidad de agosto y septiembre, meses donde el calor hace esencial algún aparato de climatización para vivir en Córdoba, han mostrado la subida de los precios. "Lo pongo para poder sobrevivir", dice, al explicar que las facturas "han sido más altas". Como ella, Margarita, el caso de otra mujer que recibe ayuda de emergencia de los Servicios Sociales municipales. "Voy pagando la luz como puedo", cuenta. "No pongo aire acondicionado, no pongo nada".

Son los nombres que ponen rostro a las cifras: el dinero de las ayudas de emergencia que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba han destinado este año a familias para el pago del recibo de la luz se ha disparado casi un 85% con respecto al año anterior.

Más familias y más dinero

Los datos facilitados por el Consistorio cordobés a este periódico hablan por sí solos: si entre enero y agosto de 2020, las ayudas sociales para el pago de recibos de luz sumaban 34.461 euros, en esos mismos meses de este año, la cifra ha llegado a los 63.602 euros, un 84,5% más, en concreto.

Es más, el dato de los ocho primeros meses de 2021 supera al montante total de las ayudas que se dieron durante todo el año 2020, cuando sumaron 52.553 euros. Y el número de ayudas también ha crecido: de 125 entre enero y agosto de 2020, a las 163 en ese mismo periodo del año actual, aunque lo que se ha disparado es el valor de las ayudas, por el alza del precio de la electricidad.

"Nos preocupa lo que viene ahora"

Lo que está por venir, puede hacer que se disparen mucho más las ayudas para hacer frente al pago del recibo de la luz. "Nos preocupa lo que viene ahora", señala la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador. Se refiere, por un lado, a las facturas eléctricas de septiembre y octubre, meses en los que recuerda que se han batido continuamente "récords del precio de la luz" y, por otro lado, a los meses siguientes, al invierno, donde menos horas de luz natural al día y la llegada del frío, hacer prever un aumento del consumo eléctrico y, con ello, del recibo.

Las ayudas de emergencia municipales para el pago de la luz -que no tienen un valor fijo sino que se otorgan a demanda, caso por caso, una vez que los Servicios Sociales estudian la situación de cada familia-, sufrirán en estos meses finales del año un nuevo subidón, según todo parece indicar. Y no solo de familias en exclusión social estructural, sino también "personas que habitualmente no son necesitan ser atendidas por los Servicios Sociales, pero que en la época de frío, están en una alerta continua por la subida del precio de la luz", especialmente, muchas personas mayores, señala Contador.

Los técnicos municipales de Servicios Sociales abordarán en estos meses el incremento de peticiones de ayudas, además de informar sobre la posibilidad de fraccionamiento del pago del recibo a familias que puedan hacer frente así al abono, además de advertir a las compañías eléctricas de los casos de "familias vulnerables", para evitar en lo posible los cortes de suministro. Cortes de suministro que estuvieron prohibidos en la época dura de la pandemia, pero que de nuevo acechan ante la llegada del invierno y el alza del consumo.