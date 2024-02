Sirenas y SMS para avisar a los cordobeses de la rotura de una presa

La rotura accidental de un embalse es uno de los grandes accidentes con mayores consecuencias que pueden acabar afectando a la población. Pero con una alerta con tiempo suficiente se pueden evitar situaciones catastróficas.

La ciudad de Córdoba, por ejemplo, se encuentra junto al río Guadalquivir. Aguas arriba hay varias presas, algunas de gran tamaño e importancia. La mayor parte de la zona baja de la ciudad quedaría bajo las aguas en caso de catástrofe. La Fuensanta, el Sector Sur, parte del casco histórico y muchas parcelaciones quedarían anegadas en caso, por ejemplo, de una rotura del Guadalmellato o San Rafael de Navallana. Alcolea sufriría consecuencias devastadoras.

El Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), acaba de publicar un proyecto para la instalación de sirenas en las zonas próximas a los cauces para que se activen en caso de riada. Además, se prevé enviar mensajes SMS a toda la población cercana a los lugares que se puedan ver afectados en caso de rotura de una presa.

Así, a través de los planes de emergencia de cada presa, el Gobierno ha previsto una serie de obras y también de expropiaciones de suelo (pequeñas, para instalar las propias sirenas). En Córdoba, las presas en las que se activan estos planes de emergencia son Vadomojón, Martín Gonzalo, Guadalmellato, San Rafael de Navallana, Sierra Boyera, Puente Nuevo, Bembézar, Retortillo e Iznájar.

Estos planes de emergencia no solo se podrán activar si una presa se rompe. También si como ocurrió en el año 2010 llueve tanto que ya no cabe agua en el interior de los embalses. En caso de riada, como entonces, se activarían estos mensajes y sirenas para instar a la población a la evacuación inmediata de sus viviendas, especialmente las más próximas a los cauces, para evitar daños personales.

El proyecto de expropiaciones acaba de salir a información pública. Los particulares tienen a partir de ahora un plazo de 20 días para presentar alegaciones ante esta iniciativa.

