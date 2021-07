Los sindicatos alertan de que Córdoba es la cuarta provincia andaluza con más accidentes mortales laborales en 2021

La pandemia redujo en Córdoba la siniestralidad laboral como consecuencia de la paralización de muchas actividades o la reducción del personal contratado. Sin embargo, los sindicatos UGT y CCOO han alertado de la situación que se está viviendo en la provincia tras la reactivación económica ya que durante 2021 han fallecido cuatro trabajadores y se han producido accidentes laborales de otra índole. Por ello, este lunes se han concentrado ante la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para exigir a las empresas el cumplimiento de la ley, mayor inversión en prevención y estrategias de análisis para la detección de riesgos psicosociales como estrés o acoso laboral.

Según los datos que manejan ambas organizaciones, la siniestralidad laboral de la provincia de Córdoba durante 2021 la sitúa la quinta en accidentes y la cuarta en accidentes graves y mortales; unos datos que han llevado al secretario de Salud Laboral, Acción Sindical y Medio Ambiente de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, a asegurar que Córdoba "no es un lugar seguro para trabajar", por lo que ha solicitado "presencia de delegados de prevención en todas las empresas".

Esta petición también ha sido secundada por CCOO, cuya secretaria general -Marina Borrego- ha calificado como una "barbaridad" la cifra de siete trabajadores fallecidos en 2021. Como causas de esta siniestralidad, además de por falta de delegados de prevención en las empresas, Borrego se ha referido a la ausencia de vigilancia que se estaría produciendo en las compañías por parte de Inspección de Trabajo, que debe "dejar ya de teletrabajar".

"El cumplimiento de la Ley de Prevenciones de Riesgos Laborales ha pasado a un segundo plano y ya es más barato el incumplimiento", ha comentado, a la vez que ha solicitado mayor formación en prevención. "No podemos ir al trabajo y pensar si vamos a volver o no" porque esas siete personas fallecidas "tienen nombre, apellidos, caras y familias. No son números".

Por su parte, el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, ha comentado que la siniestralidad laboral "es una pandemia silenciosa" y ha exigido que todos los accidentes "sean investigados para sacar una lectura". Además, ha pedido que en todas las empresas haya unión entre los trabajadores y empresarios para que "se cumplan las normas de prevención". "El empresario tiene la obligación hacer cumplirlas, siempre y cuando haya medios, y si el trabajador no lo hace, que sea sancionado". Al igual que Borrego, Palomares se ha referido a una mayor dotación presupuestaria para la Inspección de Trabajo "para realizar una vigilancia efectiva".

Por otro lado, el secretario sindical ha rechazado que la inversión en prevención laboral sea vista por los empresarios "como un gasto ya que es de donde primero recortan cuando hay situaciones de crisis o menos beneficios. Las personas han pasado a un segundo plano y eso no debería ocurrir nunca".

Casusas de los fallecimientos en 2021

Entre los motivos de los decesos de los trabajadores durante 2021 hay caídas, accidentes en el trayecto al trabajo e infartos. Esta última causa ha sido alertada por ambos sindicatos, que han constatado cómo en los últimos años se están produciendo más muertes por cuestiones psicosociales ligadas a ictus e infartos. "Esto, hace años no existía y es fruto de la presión en el trabajo. Por ello, tiene que haber elementos de análisis para detectar esas condiciones psicosociales y evitarlas", ha expuesto Palomares.

En este sentido, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha señalado que desde su sindicato se ha pedido que haya desfibriladores y formación indicada dada la importancia de una atención rápida cuando se producen infartos. Asimismo, se ha referido al estrés térmico que acucian muchos trabajadores en Córdoba durante el verano "ya que muchas empresas no lo están respetando y de eso se está alertando a Inspección". A su vez, ha pedido que "se visiten más las empresas de los pueblos por el incumplimiento del convenio de los trabajadores ya que, en caso de accidente, el empleado no cobra los seguros y el empresario sólo paga el seguro de responsabilidad civil". Ha recordado que la Fiscalía de Córdoba es la única de Andalucía que "está invitada y que participa en la comisión de prevención de riesgos laborales".