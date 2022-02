Salud notifica un millar de nuevos casos y siete fallecidos por Covid en 24 horas

La incidencia de la pandemia de la Covid19 en la provincia de Córdoba ha roto este jueves la tendencia decreciente de los últimos días, al registrar un aumento en el número de casos que ha hecho que suba la incidencia acumulada, que está a nivel provincial en 862 casos positivos por 100.000 habitantes, 24 puntos más que la jornada anterior, según los datos de la Consejería de Salud y Familias difundidos este miércoles.

Por distritos sanitarios, en la capital la incidencia baja y se sitúa en 1.080 casos por 100.000 habitantes, en el distrito Guadalquivir en 957 casos, en el distrito Norte es de 718 casos y en el Sur se queda en 590 casos. La incidencia crece en todos los distritos menos en la capital.

En la última jornada, Salud ha notificado un total de 1.037 nuevos casos positivos en la provincia de Córdoba, además de nuevo hospitalizados más sumados en la estadística en el último día y dos ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Junto a ello, se han contabilizado siete fallecimientos más a causa del coronavirus en las últimas 24 horas.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, un total de 132.785 cordobeses se han contagiado de la Covid, de los que 6.553 han tenido que ingresar en algún hospital de la provincia, 755 de ellos en la UCI. El coronavirus se ha llevado hasta el momento la vida de 1.253 cordobeses.

En el lado positivo, Salud ha notificado que en el último día han superado la enfermedad 1.128 cordobeses, con lo que desde el inicio de la pandemia se han curado de coronavirus un total de 107.739 personas en la provincia de Córdoba.

Según el parte diario de la Consejería de Salud, actualmente hay 146 personas con Covid hospitalizadas en la provincia de Córdoba -trece menos que el día anterior-, de las que 25 se mantienen en la UCI.

Andalucía ha bajado este jueves 10 de febrero en 62 pacientes hospitalizados por coronavirus en 24 horas y registra un total de 1.650, 442 menos que hace una semana, mientras que los ingresos en UCI han caído también en 18 hasta 183, lo que supone un descenso de 53 en la comparativa intersemanal.

Así lo ha detallado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ante los medios en la inauguración de la nueva pasarela de conexión entre el Hospital de la Mujer y el Hospital de Rehabilitación y Traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

De este modo, la cifra de hospitalizados este jueves registra una bajada de 62 tras descender en 93 el miércoles, subir en 52 el martes, caer en 144 el lunes (48 horas), 88 el sábado, 107 el viernes, 81 el jueves pasado, cuando había 2.092 hospitalizados.

Los hospitalizados se mantienen por encima de los picos de la quinta ola, notificado el 10 de agosto de 2021 (1.486), y de la cuarta, registrado el 20 de abril del mismo año (1.593), aunque con esta tendencia a la baja es posible que los deje atrás en unas semanas.

En el caso de los pacientes en UCI, caen en 18 este jueves tras hacerlo en 15 el miércoles, subir en tres el martes, uno el lunes (48 horas), 15 el sábado, diez el viernes, 12 el jueves pasado, cuando había 236 personas en unidades de cuidados intensivos.

Lejos quedan los picos de hospitalizados registrados en la tercera ola el 2 de febrero de 2021 (4.980), en la segunda el 10 de noviembre de 2020 (3.478) y en la primera el 30 de marzo de 2020 (2.708).

Respecto a las UCI, Andalucía sufrió el pico de la tercera ola el 7 de febrero de 2021 (735), el de la segunda el 18 de noviembre de 2020 (528) y el de la primera el 30 de marzo del mismo año (439). Tampoco se espera que se alcance el pico de las UCI de la quinta ola, contabilizado el 10 de agosto de 2021 (261), ni el de la cuarta del 29 de abril del mismo año (351).

